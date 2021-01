сегодня



LINDSAY SCHOOLCRAFT на альбоме COLDBOUND



LINDSAY SCHOOLCRAFT приняла гостевое участие в записи нового альбома группы COLDBOUND. Коллектив представит видео на "Slumber Of Decay" пятого февраля.



Трек-лист "Slumber Of Decay":



"Slumber Of Decay" (album version)

"Slumber Of Decay" (radio edit)

"Slumber Of Decay" (Analogue Knobs & Orchestra Reprise)



Группа:

Liv Kristine - Vocals

Pauli Souka - Vocals, Guitars, Bass, Orchestration, Keyboards, Drums

Meiju Enho - Keyboards, Orchestrations



Сессионные музыканты:

Markus Riihimäki - Kantele

Lotta Sofia Kyrönaho - Woodwinds

Pasi Sipilä - Lead Guitar



Технический персонал:

Pauli Souka - Production, Recording, Mixing at 'Stairway To Sound'; Hudiksvall, Sweden

Antti Välimäki - Recording at 'Studio Sampolaaris'; Tampere, Finland

Øystein G. Brun - Stem Mastering at 'Crosound Studio'; Bergen, Norway.







