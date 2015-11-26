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Coldbound

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Новый гитарист COLDBOUND



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COLDBOUND объявили о том, что новым гитаристом группы стал Samuli Federley.

«Я родился в 1981 году в Хельсинки, Финляндия. Я начал играть на гитаре в возрасте 10 лет. С самого раннего возраста я сильно интересовался музыкой, поэтому я также играю на фортепиано и барабанах, но гитара считается моим основным инструментом.

Ранние годы прошли в усердных репетициях и изучении всего, что связано с гитарой и музыкой. Несколько лет я учился в эстрадно-джазовой консерватории в Хельсинки и наконец поступил в Политехническую школу Stadia в Хельсинки, откуда вышел как педагог по гитаре.

Я играл в нескольких группах и работал в качестве сессионного музыканта. На сегодняшний день я записал гитары для более чем 10 альбомов, один из которых получил статус золотого в Финляндии. Я также выпустил три сольных альбома и сделал демо-видео и музыку для различных компаний. Помимо этих обязанностей я преподаю гитару в местном музыкальном учебном заведении.

В своей музыке я сочетаю различные музыкальные стили, такие как рок, металл, классика, электроника, поп и объединяю их в уникальный ансамбль. Они представлены в виртуозной и энергичной манере, которая привлекает всех слушателей.

В основном я выступаю как сольный артист. Я гастролировал, например, в Финляндии, Швеции, Германии, Чехии, Корее, Китае и Румынии. Я выступал с такими легендами, как Steve Vai и Michael Monroe».

COLDBOUND Introduce New Guitarist SAMULI FEDERLEY



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