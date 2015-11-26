Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 239
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 63
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 47
[= ||| все новости группы



*

Gilby Clarke

*



19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
| - |

|||| сегодня

GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES



*
zoom
*
* *
GILBY CLARKE вновь коснулся темы своего отсутствия в туре GUNS N' ROSES "Not In This Lifetime":

«Они не просили меня присоединиться к группе; они попросили меня выйти и выступить с группой [в качестве гостя]. И это был просто день, когда я был в Чикаго с дочерью. Её группа играла на Lollapalooza [в июле 2016 года]. И я вообще-то её помощник. Не думаю, что кто-нибудь смог бы настроить гитару, если бы меня там не было. Шучу. Но да — просто всё случилось совсем невовремя. Я тогда сказал: "Слушайте, это отличная идея. Я согласен. Я просто не могу сделать это сегодня". И они буквально спросили меня в день выступления. И больше я никогда не получал от них никаких сообщений».

Он также подтвердил, что как только пришёл в команду, у него была неделя на изучение материала:

«Это правда. Они сказали мне в понедельник: "Ты принят". А через неделю в Бостоне первый концерт. И у меня по сути была неделя. Это было ещё до всяких YouTube. Я сидел с наушниками и пытался выучить материал. И последним треком я разучил "Estranged", очень длинную балладу. И если вы помните её, то там кажется, что всего одна гитара — только SLASH и всё. Так что я послушал трек и вообще не понял, что мне там играть. Я пришёл к Dizzy и сказал: "Ты можешь сесть со мной и поработать над "Estranged"? Я просто хочу понять". И он такой: "О, ну давай, вот аккорды". И он дал мне аккорды. И я такой: "А что, есть аккорды?" Я целую неделю сидел в наушниках, чтобы разучить каждую ноту на слух, хотя мог бы взять грёбаную книжку с аккордами... Я к тому, что я умею читать ноты — это заняло бы у меня час. Я был несколько взбешён сам на себя, что не спросил. Они бы её мне дали».

Ex-GUNS N





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 343

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом