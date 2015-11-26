GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES
GILBY CLARKE вновь коснулся темы своего отсутствия в туре GUNS N' ROSES "Not In This Lifetime":
«Они не просили меня присоединиться к группе; они попросили меня выйти и выступить с группой [в качестве гостя]. И это был просто день, когда я был в Чикаго с дочерью. Её группа играла на Lollapalooza [в июле 2016 года]. И я вообще-то её помощник. Не думаю, что кто-нибудь смог бы настроить гитару, если бы меня там не было. Шучу. Но да — просто всё случилось совсем невовремя. Я тогда сказал: "Слушайте, это отличная идея. Я согласен. Я просто не могу сделать это сегодня". И они буквально спросили меня в день выступления. И больше я никогда не получал от них никаких сообщений».
Он также подтвердил, что как только пришёл в команду, у него была неделя на изучение материала:
«Это правда. Они сказали мне в понедельник: "Ты принят". А через неделю в Бостоне первый концерт. И у меня по сути была неделя. Это было ещё до всяких YouTube. Я сидел с наушниками и пытался выучить материал. И последним треком я разучил "Estranged", очень длинную балладу. И если вы помните её, то там кажется, что всего одна гитара — только SLASH и всё. Так что я послушал трек и вообще не понял, что мне там играть. Я пришёл к Dizzy и сказал: "Ты можешь сесть со мной и поработать над "Estranged"? Я просто хочу понять". И он такой: "О, ну давай, вот аккорды". И он дал мне аккорды. И я такой: "А что, есть аккорды?" Я целую неделю сидел в наушниках, чтобы разучить каждую ноту на слух, хотя мог бы взять грёбаную книжку с аккордами... Я к тому, что я умею читать ноты — это заняло бы у меня час. Я был несколько взбешён сам на себя, что не спросил. Они бы её мне дали».
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