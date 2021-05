сегодня



GILBY CLARKE : «На первых концертах GUNS N' ROSES я думал только о том, как запомнить 50 песен»



Бывший гитарист GUNS N' ROSES Gilby Clark в рамках недавнего интервью вспомнил о том, какие ощущения испытывал от прихода в группу:



«Когда я присоединился к GUNS, конечно, я никогда не играл на стадионе, но я играл на аренах — у меня были туры с аренами и клубами — House Of Blues, всё такое. Когда я присоединился к GUNS, люди сказали: "Как ты переключился?" Это произошло так быстро. С того дня, как я пришёл к ним на джем, до моего выхода на сцену прошло всего две недели. Но я начал выступать только через неделю. У меня была неделя, чтобы выучить 50 песен; я должен был выучить весь каталог, потому что у них нет сет-листа. Поэтому я думал только о том, как запомнить песни. Я не думал о рок-звёздах. Я не думал что-то из серии: "Боже мой. Я должен стоять на сцене. Боже мой. Это GUNS N' ROSES", и всё, что с этим связано. Всё, о чем я думал, — это как запомнить 50 песен. Каждый день я сидел там с кассетным плеером, в наушниках, разучивая партии Izzy [Stradlin'а]. Я не хотел разочаровывать ребят. Они уже провели пару месяцев в турне. Я не хотел выходить на сцену и играть мимо нот. Потому что мы были довольно шумными; вы могли слышать мою гитару так же хорошо, как и гитару Slash'а. Я не хотел быть тем, кто делает ошибки. Поэтому для меня было очень важно выучить все эти песни. Это всё, о чём я заботился, — об умении играть».



По поводу того, каково было ехать в турне "Use Your Illusion" на пике успеха GUNS N' ROSES, Gilby ответил:



«Честно говоря, я не думал обо всём этом. Я не думал о рок-звёздах. Я строил новые отношения. Я не был хорошо знаком со Slash'ем до тура GUNS. Я знал его немного, но не очень хорошо. Во время тура мы стали друзьями. А вот Matt'a [Sorum'а] я знал раньше. Так что я строил эти отношения. И я бы не сказал, что мне нужно было вписываться в коллектив — я действительно не вписывался. Они не оказывали на меня такого давления. Они дали мне огромную свободу. Они никогда не говорили мне как играть; они никогда не говорили мне что носить; они никогда не говорили мне что говорить. Они принимали меня таким, какой я есть. И, конечно, мы все совершаем ошибки. Иногда, поскольку я был новичком, а большинство из них не так часто давали интервью, я говорил что-то в прессе, а Slash восклицал: "Ах, чувак. Зачем ты это сказал?" А я отвечал: "Ну, знаешь... Ладно. Теперь я этого не скажу" [смеётся]. Им нравится сохранять свой мир — знаете, закрытый — и я это понял позже. Я думал о дружеских отношениях в группе. И это даже не вписывание в коллектив — я уже вписался. Мы все были частью одной сцены. Было очень легко вписаться. Но я не думал обо всём этом. Я действительно просто снова сосредоточился на том, чтобы хорошо играть песни. Я хотел, чтобы Slash, Axl [Rose] и Duff [McKagan] гордились тем, что я делаю. Я хотел, чтобы всё прошло хорошо. Я хотел сделать всё хорошо для них, и я уверен, что они тоже хотели, чтобы я сделал всё хорошо».





















































































