Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном



В новом интервью подкасту "Scars And Guitars" бывший гитарист GUNS N' ROSES Gilby Clarke рассказал о своём появлении в клипе Майкла Джексона на песню "Give In To Me". Клип был снят в июне 1992 года в Мюнхене, Германия, всего за два дня до концерта, открывавшего мировое турне Джексона "Dangerous", и в нём Clarke снялся вместе с гитаристом GUNS N' ROSES Slash'ем, клавишником Teddy "Zig Zag" Andreadis'ом, басистом LIVING COLOUR Muzz'ом Skillings'ом и легендарным сессионным барабанщиком Tony Thompson'ом.



Gilby поведал о том, как он оказался вовлечён в работу над клипом "Give In To Me":



«Мы со Slash'ем и Teddy были в туре с GUNS в Европе, Майкл тоже был в Европе, и он сказал: "Мы собираемся сделать видео на песню". Он позвонил Slash'у и попросил: "Собери группу". И был момент, когда мы действительно собирались сделать мини-концерт, когда занимались подготовкой, так что это происходило перед живой аудиторией. Он попросил меня и Teddy — он тогда играл на клавишах в GN'R. Майкл прислал частный самолет, мы полетели в Германию и сделали это.

Я помню, как мы стояли на сцене. Там были Muzz из LIVING COLOUR и Tony Thompson на барабанах. У нас были подключены усилители, мы немного импровизировали. На самом деле мы даже не играли эту песню, мы просто немного джемовали. И там была аудитория — настоящие зрители. Майкл вышел на сцену, и все просто ахнули — можно было слышать этот крик, как у BEATLES, этот вопль, который просто оглушает. Майкл подошёл ко мне и сказал своим почти детским голосом: "Почему они кричат?" А я посмотрел на него и подумал: "Эх, потому что ты Майкл Джексон". Я не мог поверить, что он этого не понял. Но он выглядел так, будто не знал, почему эти люди кричат. Но это был действительно забавный опыт. Я так рад, что Слэш попросил нас принять в этом участие».



















