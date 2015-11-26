GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»

GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью в очередной раз рассказал о том, каково было выступать в составе GUNS N' ROSES в начале 90-х:
«Я чувствовал себя прекрасно не в том смысле, что мне казалось, будто я чего-то достиг; это не так. Я чувствовал себя хорошо в том смысле,что я люблю играть на гитаре. Я люблю играть отличную музыку, свою или чужую. Мне просто было приятно делать то, что я люблю, и чтобы люди это оценили.
Я не идиот. Я понимаю, что Slash и Axl [Rose] — это GUNS N' ROSES. Но всё равно я делал свою часть работы. И моя роль тоже была значительной. Не то чтобы я был просто охранником. Это было важно для меня. Но я чувствовал себя прекрасно. В том туре были моменты, например, когда я исполнял свою версию "Wild Horses". Я выходил один и начинал играть, и тут наступает момент, ты [делает глубокий вздох] такой: "Ладно". Я сделал это. И подобное случалось в моей жизни. Но это ещё и потому, что когда я получил это место, мне было уже 30 лет. Я уже прошёл через все трудности. Я знал, каково это — играть в дерьмовом клубе перед аудиторией из трёх человек. Поэтому, когда я получил эту возможность, я по достоинству оценил то, что было особенным и уникальным в этих выступлениях».
На вопрос о том, дружит ли он по-прежнему с Axl'ом, Gilby ответил:
«Я всегда был дружен с Axl'ом — это точно. И хотя я не общался с ним уже очень давно, время от времени он присылает мне разные сообщения».
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