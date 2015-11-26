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Gilby Clarke

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10 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»

31 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — о времени в GUNS N' ROSES: «Я воплотил мечту в жизнь»

23 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a

13 май 2021 : 		 GILBY CLARKE: «На первых концертах GUNS N' ROSES я думал только о том, как запомнить 50 песен»

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23 апр 2021 : 		 GILBY CLARKE выпустил новый альбом

18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
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GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»



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GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью в очередной раз рассказал о том, каково было выступать в составе GUNS N' ROSES в начале 90-х:

«Я чувствовал себя прекрасно не в том смысле, что мне казалось, будто я чего-то достиг; это не так. Я чувствовал себя хорошо в том смысле,что я люблю играть на гитаре. Я люблю играть отличную музыку, свою или чужую. Мне просто было приятно делать то, что я люблю, и чтобы люди это оценили.

Я не идиот. Я понимаю, что Slash и Axl [Rose] — это GUNS N' ROSES. Но всё равно я делал свою часть работы. И моя роль тоже была значительной. Не то чтобы я был просто охранником. Это было важно для меня. Но я чувствовал себя прекрасно. В том туре были моменты, например, когда я исполнял свою версию "Wild Horses". Я выходил один и начинал играть, и тут наступает момент, ты [делает глубокий вздох] такой: "Ладно". Я сделал это. И подобное случалось в моей жизни. Но это ещё и потому, что когда я получил это место, мне было уже 30 лет. Я уже прошёл через все трудности. Я знал, каково это — играть в дерьмовом клубе перед аудиторией из трёх человек. Поэтому, когда я получил эту возможность, я по достоинству оценил то, что было особенным и уникальным в этих выступлениях».

На вопрос о том, дружит ли он по-прежнему с Axl'ом, Gilby ответил:

«Я всегда был дружен с Axl'ом — это точно. И хотя я не общался с ним уже очень давно, время от времени он присылает мне разные сообщения».

Ex-GUNS N





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