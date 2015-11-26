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Gilby Clarke

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5 июл 2021 : 		 GILBY CLARKE — о разнице между участником группы и просто наймитом

18 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE — о единственной причине, по которой он выступал с GUNS N' ROSES на церемонии в ЗСРнР

10 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»

31 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — о времени в GUNS N' ROSES: «Я воплотил мечту в жизнь»

23 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a

13 май 2021 : 		 GILBY CLARKE: «На первых концертах GUNS N' ROSES я думал только о том, как запомнить 50 песен»

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном

23 апр 2021 : 		 GILBY CLARKE выпустил новый альбом

18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
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GILBY CLARKE — о разнице между участником группы и просто наймитом



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GILBY CLARKE в недавнем интервью рассказал о разнице между полноценным участником группы и наёмным работником:

«Даже когда я устроился в GUNS N' ROSES, я сначала думал, что просто заменяю [предыдущего гитариста GUNS N' ROSES] Izzy [Stradlin'а]. Я не думаю, что они действительно знали, вернётся Izzy или нет. Я вроде как думал, что просто вхожу в группу и становлюсь наёмным музыкантом. Но для группы было важно, чтобы я был участником группы. Сейчас некоторые из них могут говорить по-другому, потому что так удобнее, но в то время, если вы посмотрите в гастрольные буклеты, замещающий участник не получает страниц с фотографиями и прочим. Я был представлен как участник группы — на пластинках, в программах тура, во всём. Это их выбор. Я имею в виду, что я был рад быть и тем, и другим — в то время это была отличная работа.

Главное в том, что быть участником группы — это большая ответственность. Ты добиваешься успехов, но ты и терпишь неудачи. Ты принимаешь другие решения в бизнесе, о которых мы не говорим: юристы, агенты, всё, что с этим связано. Поэтому иногда, после того, как ты несколько раз этим занимался, у тебя есть возможность сказать: "Я просто хочу быть парнем со стороны. Просто заплатите мне. Я хочу именно этого. Если вы заплатите мне столько, сколько я хочу, я закрою свой рот и буду играть на гитаре". И я так и делал, потому что иногда ты уважаешь артиста и хочешь так поступить. Ты говоришь: "Знаешь что? Их корабль идёт ровно. Пусть они делают своё дело. А я буду играть на гитаре и вносить свой вклад". Но иногда ты хочешь быть частью этого успеха; то, что ты привнёс в это дело, очень важно.

Я никогда не забуду, что даже в годы существования GN'R у меня никогда не было больше адвокатов — никогда! — чем когда я был в этой группе. Я говорил: "Зачем мне три адвоката, чтобы играть на гитаре в рок-н-ролльной группе? Я просто играю на гитаре. Я даже рот не открываю. [Смеётся].

Итак, я хочу ещё раз сказать, что большая ответственность приходит вместе с таким решением — участник ты группы или просто наемник. И порой музыканты доходят до ситуации, когда говорят: "Просто заплати мне. Корабль идёт ровно. Я вам не нужен. Я буду делать свою работу, но вам не нужно моё мнение о других вещах"».

GILBY CLARKE:





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