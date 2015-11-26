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GILBY CLARKE — о разнице между участником группы и просто наймитом



GILBY CLARKE в недавнем интервью рассказал о разнице между полноценным участником группы и наёмным работником:



«Даже когда я устроился в GUNS N' ROSES, я сначала думал, что просто заменяю [предыдущего гитариста GUNS N' ROSES] Izzy [Stradlin'а]. Я не думаю, что они действительно знали, вернётся Izzy или нет. Я вроде как думал, что просто вхожу в группу и становлюсь наёмным музыкантом. Но для группы было важно, чтобы я был участником группы. Сейчас некоторые из них могут говорить по-другому, потому что так удобнее, но в то время, если вы посмотрите в гастрольные буклеты, замещающий участник не получает страниц с фотографиями и прочим. Я был представлен как участник группы — на пластинках, в программах тура, во всём. Это их выбор. Я имею в виду, что я был рад быть и тем, и другим — в то время это была отличная работа.



Главное в том, что быть участником группы — это большая ответственность. Ты добиваешься успехов, но ты и терпишь неудачи. Ты принимаешь другие решения в бизнесе, о которых мы не говорим: юристы, агенты, всё, что с этим связано. Поэтому иногда, после того, как ты несколько раз этим занимался, у тебя есть возможность сказать: "Я просто хочу быть парнем со стороны. Просто заплатите мне. Я хочу именно этого. Если вы заплатите мне столько, сколько я хочу, я закрою свой рот и буду играть на гитаре". И я так и делал, потому что иногда ты уважаешь артиста и хочешь так поступить. Ты говоришь: "Знаешь что? Их корабль идёт ровно. Пусть они делают своё дело. А я буду играть на гитаре и вносить свой вклад". Но иногда ты хочешь быть частью этого успеха; то, что ты привнёс в это дело, очень важно.



Я никогда не забуду, что даже в годы существования GN'R у меня никогда не было больше адвокатов — никогда! — чем когда я был в этой группе. Я говорил: "Зачем мне три адвоката, чтобы играть на гитаре в рок-н-ролльной группе? Я просто играю на гитаре. Я даже рот не открываю. [Смеётся].



Итак, я хочу ещё раз сказать, что большая ответственность приходит вместе с таким решением — участник ты группы или просто наемник. И порой музыканты доходят до ситуации, когда говорят: "Просто заплати мне. Корабль идёт ровно. Я вам не нужен. Я буду делать свою работу, но вам не нужно моё мнение о других вещах"».







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