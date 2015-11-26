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GILBY CLARKE — о дочке



GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью рассказал о творчестве дочки Frankie Clarke, у которой есть собственная группа FRANKIE AND THE STUDS.



«Она больше любит панк-рок — ей нравятся такие группы, как GREEN DAY и PARAMORE, RANCID и DISTILLERS; она тяготеет к этому. Так что это больше похоже на поп-панк-рок.



Я помогал ей записываться в самом начале, но сейчас она сама выбирает свой путь, и я это поощряю. Я говорю ей: "Это хороший материал. Ты должна выходить на сцену и общаться с людьми". Хорошо, когда ты можешь поговорить с кем-то и сказать: "О, мой папа — тот самый парень", но это её жизнь. Я думаю, важно, чтобы она выбралась в свет.



Я всегда говорю ей: "Все эти замечательные истории, которые я и твоя мама рассказываем тебе, произошли, когда мы были в твоём возрасте и занимались своим делом. У нас не было денег, мы играли в группах, играли без денег и гастролировали в микроавтобусах. Это то, о чём ты будешь вспоминать и чем будешь наслаждаться. Именно это у неё и есть.



Она заключила контракт, и они выпустили свой первый сингл под названием "Victim". Они собираются выпустить ещё один сингл, и случится это в ближайшее время, но у неё одноразовый контракт, так что сейчас она занимается записью песни за песней».







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