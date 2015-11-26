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Gilby Clarke

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9 июл 2021 : 		 GILBY CLARKE — о дочке

5 июл 2021 : 		 GILBY CLARKE — о разнице между участником группы и просто наймитом

18 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE — о единственной причине, по которой он выступал с GUNS N' ROSES на церемонии в ЗСРнР

10 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»

31 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — о времени в GUNS N' ROSES: «Я воплотил мечту в жизнь»

23 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a

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1 май 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном

23 апр 2021 : 		 GILBY CLARKE выпустил новый альбом

18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
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|||| сегодня

GILBY CLARKE — о дочке



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GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью рассказал о творчестве дочки Frankie Clarke, у которой есть собственная группа FRANKIE AND THE STUDS.

«Она больше любит панк-рок — ей нравятся такие группы, как GREEN DAY и PARAMORE, RANCID и DISTILLERS; она тяготеет к этому. Так что это больше похоже на поп-панк-рок.

Я помогал ей записываться в самом начале, но сейчас она сама выбирает свой путь, и я это поощряю. Я говорю ей: "Это хороший материал. Ты должна выходить на сцену и общаться с людьми". Хорошо, когда ты можешь поговорить с кем-то и сказать: "О, мой папа — тот самый парень", но это её жизнь. Я думаю, важно, чтобы она выбралась в свет.

Я всегда говорю ей: "Все эти замечательные истории, которые я и твоя мама рассказываем тебе, произошли, когда мы были в твоём возрасте и занимались своим делом. У нас не было денег, мы играли в группах, играли без денег и гастролировали в микроавтобусах. Это то, о чём ты будешь вспоминать и чем будешь наслаждаться. Именно это у неё и есть.

Она заключила контракт, и они выпустили свой первый сингл под названием "Victim". Они собираются выпустить ещё один сингл, и случится это в ближайшее время, но у неё одноразовый контракт, так что сейчас она занимается записью песни за песней».

Ex-GUNS N








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


9 июл 2021, 13:56		Что-то среднее между Placebo и Paramore. Нормально.

father


9 июл 2021, 14:35		GILBY CLARKE — о дочке
DAVID ELLEFSON - о дрочке

фьють... ХА!


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