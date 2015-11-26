Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 264
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 43
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 32
*Новое видео KK'S PRIEST 19
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Gilby Clarke

*



18 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE — о единственной причине, по которой он выступал с GUNS N' ROSES на церемонии в ЗСРнР

10 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»

31 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — о времени в GUNS N' ROSES: «Я воплотил мечту в жизнь»

23 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a

13 май 2021 : 		 GILBY CLARKE: «На первых концертах GUNS N' ROSES я думал только о том, как запомнить 50 песен»

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном

23 апр 2021 : 		 GILBY CLARKE выпустил новый альбом

18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
| - |

|||| сегодня

GILBY CLARKE — о единственной причине, по которой он выступал с GUNS N' ROSES на церемонии в ЗСРнР



*
zoom
*
* *
GILBY CLARKE в рамках "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown" рассказал о церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Ну, если честно, я не очень слежу за этим, поэтому я даже не знал, что GN'R были номинированы, не говоря уже о том, [что они] согласились; я действительно не обращал внимания. А потом мне позвонил Matt и рассказал, что происходит. И я такой: "Ого. Это немного странно". Потому что вообще-то я не был в списке принимаемых, в него вошли лишь Matt и Dizzy [Reed, клавишные], а также оригинальные пять парней. И я подумал, что это немного странно. Но к тому времени, когда я узнал об всём, это уже было в прошлом.

Я не думал, что кто-то будет выступать или что-то в этом роде. За два дня до концерта мне позвонил Duff и сказал: "Эй, мы будем играть". А я отвечаю: "О, ну, хорошо, повеселитесь". И спрашиваю: "А кто будет играть? Я думал, что Axl [Rose, вокал] не пойдёт, и Izzy не пойдёт". А он отвечает: "Ну, они не идут, но мы хотим что-нибудь сделать. Ты прилетишь?" Итак, мы с женой вылетели и выступили. Мы буквально репетировали в три часа ночи накануне. Это может показаться странным, но у Duff'a был концерт в Кливленде накануне вечером — он выступал со своей группой — и мы буквально репетировали после его концерта в три часа ночи. Я играл со Steven'ом, Slash'ем и Duff'ом, а Myles Kennedy пел».

По словам Gilby, он в конце концов смирился с тем, что его не собираются вводить в Зал Славы Рок-н-ролла:

«Я не считал это таким уж странным, потому что RED HOT CHILI PEPPERS были введены в это же время, и они делали то же самое; у них выбирали и отбирали [музыкантов, которые были введены]. Dave Navarro, который участвовал в записи двух пластинок, проданных миллионными тиражами, не был включён в состав CHILI PEPPERS, но был включён гитарист, который играл на первом альбоме. Поэтому, когда я услышал обо всём этом, я сказал: "Нам за это заплатят? Нет. Тогда кого это волнует? Волнует это вас или не волнует, я не знаю, влияет ли это на что-то. Я всегда говорю, что это ещё одна строчка в твоей биографии, на которую всё равно никто не обращает внимания».

После того, как ведущий похвалил Clarke'a за то, что он «стойкий парень» и выступил на церемонии, несмотря на то, что его самого не включили в список, Gilby ответил:

«Честно говоря, я сделал это только потому, что меня попросил Duff. А Duff — мой друг; Slash тоже мой друг. И я сделал это только ради них. Честно говоря, я даже не думал обо всём остальном.

У нас не было ни роуди, ни техников — ничего. Я не шучу. Потому что ничего не планировалось. Мы решили сделать это, как я уже сказал, за день или около того. Я буквально вышел на сцену и подключился к усилителю, которого никогда раньше не видел».

GILBY CLARKE Reveals





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 206

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом