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GILBY CLARKE — о единственной причине, по которой он выступал с GUNS N' ROSES на церемонии в ЗСРнР



GILBY CLARKE в рамках "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown" рассказал о церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Ну, если честно, я не очень слежу за этим, поэтому я даже не знал, что GN'R были номинированы, не говоря уже о том, [что они] согласились; я действительно не обращал внимания. А потом мне позвонил Matt и рассказал, что происходит. И я такой: "Ого. Это немного странно". Потому что вообще-то я не был в списке принимаемых, в него вошли лишь Matt и Dizzy [Reed, клавишные], а также оригинальные пять парней. И я подумал, что это немного странно. Но к тому времени, когда я узнал об всём, это уже было в прошлом.



Я не думал, что кто-то будет выступать или что-то в этом роде. За два дня до концерта мне позвонил Duff и сказал: "Эй, мы будем играть". А я отвечаю: "О, ну, хорошо, повеселитесь". И спрашиваю: "А кто будет играть? Я думал, что Axl [Rose, вокал] не пойдёт, и Izzy не пойдёт". А он отвечает: "Ну, они не идут, но мы хотим что-нибудь сделать. Ты прилетишь?" Итак, мы с женой вылетели и выступили. Мы буквально репетировали в три часа ночи накануне. Это может показаться странным, но у Duff'a был концерт в Кливленде накануне вечером — он выступал со своей группой — и мы буквально репетировали после его концерта в три часа ночи. Я играл со Steven'ом, Slash'ем и Duff'ом, а Myles Kennedy пел».



По словам Gilby, он в конце концов смирился с тем, что его не собираются вводить в Зал Славы Рок-н-ролла:



«Я не считал это таким уж странным, потому что RED HOT CHILI PEPPERS были введены в это же время, и они делали то же самое; у них выбирали и отбирали [музыкантов, которые были введены]. Dave Navarro, который участвовал в записи двух пластинок, проданных миллионными тиражами, не был включён в состав CHILI PEPPERS, но был включён гитарист, который играл на первом альбоме. Поэтому, когда я услышал обо всём этом, я сказал: "Нам за это заплатят? Нет. Тогда кого это волнует? Волнует это вас или не волнует, я не знаю, влияет ли это на что-то. Я всегда говорю, что это ещё одна строчка в твоей биографии, на которую всё равно никто не обращает внимания».



После того, как ведущий похвалил Clarke'a за то, что он «стойкий парень» и выступил на церемонии, несмотря на то, что его самого не включили в список, Gilby ответил:



«Честно говоря, я сделал это только потому, что меня попросил Duff. А Duff — мой друг; Slash тоже мой друг. И я сделал это только ради них. Честно говоря, я даже не думал обо всём остальном.



У нас не было ни роуди, ни техников — ничего. Я не шучу. Потому что ничего не планировалось. Мы решили сделать это, как я уже сказал, за день или около того. Я буквально вышел на сцену и подключился к усилителю, которого никогда раньше не видел».







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