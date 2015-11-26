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Gilby Clarke

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GILBY CLARKE не готов выпускать биографию



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GILBY CLARKE в рамках программы "In The Trenches With Ryan Roxie" ответил на вопрос, есть ли у него какие-нибудь планы насчёт биографии:

«Есть ли у меня какие-нибудь планы? Нет. Но об этом уже говорили. Ко мне обращаются люди, ко мне обращаются издательские компании. Я ещё не готов.

Это странно, потому что у Matt'a [Sorum'а, бывшего барабанщика GUNS N' ROSES] скоро выйдет книга, и я вроде как считаю, что тема GN'R хорошо освещена. И я знаю, что в моей жизни есть нечто большее, чем просто GN'R.

Я не знаю. В какой-то момент это может быть увлекательно. У нас есть несколько замечательных историй обо всём этом и о том, что было до и после, как мы работали со многими разными людьми. Это хорошие истории для музыкантов, которые неплохо было бы услышать, и узнать о том, как некоторые из нас появились. Я не учился играть на гитаре в школе или с учителем — я просто играл в клубах и всё такое.

Так что, может быть, в какой-то момент. Оно определённо где-то внутри меня есть, но...»

Ex-GUNS N





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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