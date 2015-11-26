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Gilby Clarke

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10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
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|||| 31 май 2021

GILBY CLARKE — о времени в GUNS N' ROSES: «Я воплотил мечту в жизнь»



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В рамках недавнего интервью с Audio Ink Radio GILBY CLARKE рассказал о том, каково было стать частью одной из самых захватывающих мировых групп конца 1980-х — начала 1990-х:

«Я думаю, что больше всего мне запомнилось то, что было весело. Это была увлекательная работа, понимаете? У каждого из нас есть своя работа, и мы не всегда ходим на неё с улыбкой на лице. Я же каждый день ходил на работу с улыбкой во весь рот. Я искренне считаю, что моя мечта воплотилась в жизнь. Это было великолепное время, потому что все, с кем ты сталкивался, говорили: "О, в какой ты группе?" — "GUNS N' ROSES" — "О, я знаю, кто это". Было проще. Это было просто волшебное время. Всем нравилась одна и та же музыка. Рок был популярен. Это тоже было важно; такая музыка была важна. На неё работало много людей; она приносила много денег многим людям. Так что это было важным. Конечно, взгляды меняются. Музыка меняется. Было бы скучно, если бы всё оставалось неизменным вечно. Я счастлив, что у меня есть эти воспоминания, честно говоря. Мне не нужно их заново переживать. Я помню кое-что из этого, но не всё [смеётся]».

Clarke также рассказал о том, как подъём гранжа в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, а продажи альбомов и билетов на гастролей резко упали. На вопрос о том, произошло ли изменение в подходе крупных лейблов к подписанию контрактов с новыми артистами «за одну ночь», Gilby ответил следующее:

«Ну нет, это произошло не в одночасье. У меня есть несколько вариантов на этот счёт. Первое: до того, как я получил контракт с GUNS N' ROSES в качестве гитариста, я был автором песен на Virgin Records. Поэтому я много знал о том, какие появляются новые проекты. Так вот, я услышал альбом NIRVANA до его выхода и подумал: "О Боже мой. Это реально классный альбом". Но я не думал о нём как о гранже. Я имею в виду, вы чётко могли бы сказать, что это не хард-рок, но я тогда просто подумал, что это что-то из разряда GREEN DAY; это было что-то вроде поп-панк-рока — примерно так я подумал, когда услышал его. Так что когда гранж только появился, во-первых, я был в GUNS в то время, и это не затронуло нас. Мы играли на стадионах — на полных стадионах. Всё сказалось на нас позднее. Я бы сказал, что это отразилось тогда, когда я записал свой первый сольный альбом, а Slash записал SLASH'S SNAKEPIT, вот тогда обстановка несколько поменялась. Было немного сложнее работать с радио. Помню, когда я выпустил свой первый альбом "Pawnshop Guitars", моя песня "Cure Me Or Kill Me" была невероятно успешной на радио, но я не мог переплюнуть композицию "Black Hole Sun" [группы SOUNDGARDEN]. Всегда "Black Hole Sun" была № 1, а "Cure Me Or Kill Me" — № 2. И тогда я начал по-настоящему замечать изменения климата».

GILBY CLARKE Looks Back On His Time With GUNS N





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