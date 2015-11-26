Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 76
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 31
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Новое видео KK'S PRIEST 27
[= ||| все новости группы



*

Gilby Clarke

*



23 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a

13 май 2021 : 		 GILBY CLARKE: «На первых концертах GUNS N' ROSES я думал только о том, как запомнить 50 песен»

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном

23 апр 2021 : 		 GILBY CLARKE выпустил новый альбом

18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
| - |

|||| 23 май 2021

GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы с "Another FN Podcast With Izzy Presley" GILBY CLARKE ответил на вопрос о том, отличались ли его ощущения от игры вместе со Slash'ем и Duff'ом на церемонии по вводу в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2012 году от выступлений в 90-е, когда те были под кайфом:

«Я не думаю, что это как-то отличалось, потому что это музыкальный момент. Послушай, был момент к концу тура GUNS N' ROSES, тура "[Use Your] Illusion", когда Duff выглядел довольно потрёпанным — [из-за] злоупотребления алкоголем. И конечно, его игра была не лучшей, но я играл, когда он был на высоте, даже в те дни.

В музыке GUNS N' ROSES есть определённая атмосфера, и я просто чувствую, что когда мы играем, это срабатывает. Я уже играл со Steven'ом ранее, так что [на церемонии] был не первый раз сотрудничества. Когда Steven вступает в дело, даже если это песни, которые играл Matt [Sorum] или кто-то другой, мы просто совпадаем — мы просто совпали. Так что я не думаю что в музыкальном плане между ними есть какая-то разница».

На вопрос о том, заметно ли различие в барабанных стилях между Matt'ом и Steven'ом, Gilby ответил:

«Абсолютно. Смотрите, Matt — это настоящая энергия. Нет ничего, чего бы не смог сделать Matt. Он ударяет сильнее — у него больше ударов — поэтому звук барабанов отличается. Steven бьёт не так сильно, как он, но у него своеобразный свинг. И Steven играет под гитаристов, в то время как с Matt'ом мы играем под него. Matt записывает, а мы играем».

How Do STEVEN ADLER And MATT SORUM Compare In Terms Of Their Playing Styles? GILBY CLARKE Weighs In





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hellg


23 май 2021, 22:37		Мэтт, конечно крутой драммер. Но Стивен, как барабанщик, был особенным тем, что с минимальных сетом ударных, мог играть с узнаваемым грувом. Всего лишь имея малый, бочку хэт и коубэлл.

CosmicBear


23 май 2021, 22:50		Интересное интервью, но такое впечатление, что на каждый чих и пук теперь есть свой подкаст и свой болтун-интервьюер.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 482

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом