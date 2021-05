23 май 2021



GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a



В рамках недавней беседы с "Another FN Podcast With Izzy Presley" GILBY CLARKE ответил на вопрос о том, отличались ли его ощущения от игры вместе со Slash'ем и Duff'ом на церемонии по вводу в Зал Славы Рок-н-Ролла в 2012 году от выступлений в 90-е, когда те были под кайфом:



«Я не думаю, что это как-то отличалось, потому что это музыкальный момент. Послушай, был момент к концу тура GUNS N' ROSES, тура "[Use Your] Illusion", когда Duff выглядел довольно потрёпанным — [из-за] злоупотребления алкоголем. И конечно, его игра была не лучшей, но я играл, когда он был на высоте, даже в те дни.



В музыке GUNS N' ROSES есть определённая атмосфера, и я просто чувствую, что когда мы играем, это срабатывает. Я уже играл со Steven'ом ранее, так что [на церемонии] был не первый раз сотрудничества. Когда Steven вступает в дело, даже если это песни, которые играл Matt [Sorum] или кто-то другой, мы просто совпадаем — мы просто совпали. Так что я не думаю что в музыкальном плане между ними есть какая-то разница».



На вопрос о том, заметно ли различие в барабанных стилях между Matt'ом и Steven'ом, Gilby ответил:



«Абсолютно. Смотрите, Matt — это настоящая энергия. Нет ничего, чего бы не смог сделать Matt. Он ударяет сильнее — у него больше ударов — поэтому звук барабанов отличается. Steven бьёт не так сильно, как он, но у него своеобразный свинг. И Steven играет под гитаристов, в то время как с Matt'ом мы играем под него. Matt записывает, а мы играем».













