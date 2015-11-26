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Gilby Clarke

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1 май 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном

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10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

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19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео
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GILBY CLARKE: «Некоторые песни из дебютного альбома готовились для GUNS N' ROSES»



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GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью коснулся темы дебютного альбома "Pawnshop Guitars", выпущенного в 1994 году на Virgin Records. В записи принимали участие Slash, Axl Rose, Matt Sorum, Dizzy Reed, Duff McKagan, вокалист Pixies Frank Black, гитарист Ryan Roxie и барабанщик Rob Affuso.

«Некоторые песни из (сольного альбома) "Pawnshop Guitars" на самом деле должны были войти в следующий альбом Guns N' Roses (после "Use Your Illusion"). Мы были в турне два с половиной года, поэтому мы писали песни, и у нас был план, когда турне закончится, отправиться в студию и записать альбом. Я предложил "Tijuana Jail", "Black", "Skin & Bones" Axl'у и Slash'у, и они отказались. По словам Axl'а, они хотели направить Guns в новое русло. Он больше не хотел записывать тот же блюз-рок. Я понимал, к чему он клонит, но моя специализация — блюз-рок (смеётся)».

GILBY CLARKE Looks Back At Pawnshop Guitars 1994 Debut Solo Album -



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