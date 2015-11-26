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GILBY CLARKE : «Некоторые песни из дебютного альбома готовились для GUNS N' ROSES»



GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью коснулся темы дебютного альбома "Pawnshop Guitars", выпущенного в 1994 году на Virgin Records. В записи принимали участие Slash, Axl Rose, Matt Sorum, Dizzy Reed, Duff McKagan, вокалист Pixies Frank Black, гитарист Ryan Roxie и барабанщик Rob Affuso.



«Некоторые песни из (сольного альбома) "Pawnshop Guitars" на самом деле должны были войти в следующий альбом Guns N' Roses (после "Use Your Illusion"). Мы были в турне два с половиной года, поэтому мы писали песни, и у нас был план, когда турне закончится, отправиться в студию и записать альбом. Я предложил "Tijuana Jail", "Black", "Skin & Bones" Axl'у и Slash'у, и они отказались. По словам Axl'а, они хотели направить Guns в новое русло. Он больше не хотел записывать тот же блюз-рок. Я понимал, к чему он клонит, но моя специализация — блюз-рок (смеётся)».

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