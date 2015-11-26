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GILBY CLARKE : «Рок-н-ролл сохраняет молодость»



GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему разница между выпуском сольных альбомов оказалась такой большой:



«На самом деле я никогда не ставил перед собой цель стать сольным артистом; я просто занимался этим в свободное время. У меня были песни, я записал альбом, потом ещё один. Со временем у меня стало много концертов в качестве сольного исполнителя, и я никогда не задумывался о том, что мне нужно записывать альбом каждые пару лет. Но потом я подумал: "Чёрт возьми, ты должен записывать пластинки, это творческая часть твоей сущности"».



Я всегда говорю, что рок-н-ролл — это эликсир молодости. Вы, кажется, почти не постарели за 20 лет. Вы согласны с этой теорией?



«Я согласен. Это удивительно, потому что мне 58, и когда я возвращаюсь к своим друзьям того же возраста, кажется, что все они немного постарели (смеётся). Хотя мне приходится красить волосы (смеётся). Рок-н-ролл определённо сохраняет молодость; это свобода быть самим собой и не следовать тем же правилам, что и все остальные».

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