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Gilby Clarke

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16 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Рок-н-ролл сохраняет молодость»

9 июл 2021 : 		 GILBY CLARKE — о дочке

5 июл 2021 : 		 GILBY CLARKE — о разнице между участником группы и просто наймитом

18 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE — о единственной причине, по которой он выступал с GUNS N' ROSES на церемонии в ЗСРнР

10 июн 2021 : 		 GILBY CLARKE: «Я всегда был дружен с Axl'ом»

31 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — о времени в GUNS N' ROSES: «Я воплотил мечту в жизнь»

23 май 2021 : 		 GILBY CLARKE — об отличиях Steven'a и Matt'a

13 май 2021 : 		 GILBY CLARKE: «На первых концертах GUNS N' ROSES я думал только о том, как запомнить 50 песен»

1 май 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — о сотрудничестве с Майклом Джексоном

23 апр 2021 : 		 GILBY CLARKE выпустил новый альбом

18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
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|||| сегодня

GILBY CLARKE: «Рок-н-ролл сохраняет молодость»



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GILBY CLARKE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему разница между выпуском сольных альбомов оказалась такой большой:

«На самом деле я никогда не ставил перед собой цель стать сольным артистом; я просто занимался этим в свободное время. У меня были песни, я записал альбом, потом ещё один. Со временем у меня стало много концертов в качестве сольного исполнителя, и я никогда не задумывался о том, что мне нужно записывать альбом каждые пару лет. Но потом я подумал: "Чёрт возьми, ты должен записывать пластинки, это творческая часть твоей сущности"».

Я всегда говорю, что рок-н-ролл — это эликсир молодости. Вы, кажется, почти не постарели за 20 лет. Вы согласны с этой теорией?

«Я согласен. Это удивительно, потому что мне 58, и когда я возвращаюсь к своим друзьям того же возраста, кажется, что все они немного постарели (смеётся). Хотя мне приходится красить волосы (смеётся). Рок-н-ролл определённо сохраняет молодость; это свобода быть самим собой и не следовать тем же правилам, что и все остальные».

GILBY CLARKE -



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