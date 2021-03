сегодня



Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью



GILBY CLARKE сообщил о том, что новая работа "The Gospel Truth" будет выпущена 23 апреля на лейбле Golden Robot Records.



Трек-лист:



"The Gospel Truth"

"Wayfarer"

"Tightwad" (feat. Nikki Sixx & Stephen Perkins)

"Rock n' Roll Is Getting Louder"

"Wise Old Timer"

"Violation"

"The Ending"

"Dangerous Sin"

"Rusted N Busted"

"She Won't Fight Fair"







+0 -0



просмотров: 109