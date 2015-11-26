Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

GILBY CLARKE сообщил о том, что новая работа "The Gospel Truth" будет выпущена 23 апреля на лейбле Golden Robot Records.
Трек-лист:
"The Gospel Truth"
"Wayfarer"
"Tightwad" (feat. Nikki Sixx & Stephen Perkins)
"Rock n' Roll Is Getting Louder"
"Wise Old Timer"
"Violation"
"The Ending"
"Dangerous Sin"
"Rusted N Busted"
"She Won't Fight Fair"
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