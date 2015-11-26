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Gilby Clarke

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18 мар 2021 : 		 Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью

10 мар 2021 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от HALLOWEEN JACK Feat. GILBY CLARKE

25 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о влиянии гранжа на GUNS N' ROSES

19 янв 2021 : 		 GILBY CLARKE — о своём отсутствии в туре GUNS N' ROSES

1 дек 2020 : 		 Новая песня GILBY CLARKE

18 окт 2020 : 		 Акустика от GILBY CLARKE

3 сен 2020 : 		 Карантинное видео от GILBY CLARKE

21 июл 2020 : 		 GILBY CLARKE исполняет кавер-версию HEARTBREAKERS

30 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

23 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE не готов выпускать биографию

17 июн 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл

27 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE о новом альбоме

24 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Меня не парит, что меня не включили в Зал Славы Рок-н-ролла»

22 апр 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новое видео

10 фев 2020 : 		 GILBY CLARKE представил новый сингл
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Новый альбом GILBY CLARKE выйдет осенью



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GILBY CLARKE сообщил о том, что новая работа "The Gospel Truth" будет выпущена 23 апреля на лейбле Golden Robot Records.

Трек-лист:

"The Gospel Truth"
"Wayfarer"
"Tightwad" (feat. Nikki Sixx & Stephen Perkins)
"Rock n' Roll Is Getting Louder"
"Wise Old Timer"
"Violation"
"The Ending"
"Dangerous Sin"
"Rusted N Busted"
"She Won't Fight Fair"

GILBY CLARKE Sets April Release Date For The Gospel Truth Album



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