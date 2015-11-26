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Charlotte Wessels

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|||| 3 июн 2021

CHARLOTTE WESSELS выпустит дебют осенью



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Бывшая вокалистка DELAIN CHARLOTTE WESSELS выпустит дебютную сольную работу, "Tales From Six Feet Under", семнадцатого сентября на Napalm Records.

«В мае 2020 года я начал выпускать по песне каждый месяц на Patreon, чтобы дать выход избытку музыки и композициям, которые я не подошли моей группе. Последовавший за этим год был сплошными американскими горками: от переживания глобальной пандемии до закрытия столь дорогой для меня главы. Это видно по этим песням, созданным прямо здесь, в моей домашней студии Six Feet Under. Создание этих песен при поддержке замечательного сообщества стало спасением в такие неспокойные времена, и я счастлива вывести их из подвала в мир этим релизом. Позвольте мне рассказать вам "Tales From Six Feet Under"»

Трек-лист:

Side A

01. Superhuman

02. Afkicken

03. Masterpiece

04. Victor

05. New Mythology

06. Source Of The Flame

Side B

07. Cry Little Sister

08. Lizzie (a duet with Alissa White-Gluz)

09. FSU (2020)

10. Soft Revolution

Ex-DELAIN Singer CHARLOTTE WESSELS To Release 'Tales From Six Feet Under' Solo Album





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