CHARLOTTE WESSELS выпустит дебют осенью

Бывшая вокалистка DELAIN CHARLOTTE WESSELS выпустит дебютную сольную работу, "Tales From Six Feet Under", семнадцатого сентября на Napalm Records.
«В мае 2020 года я начал выпускать по песне каждый месяц на Patreon, чтобы дать выход избытку музыки и композициям, которые я не подошли моей группе. Последовавший за этим год был сплошными американскими горками: от переживания глобальной пандемии до закрытия столь дорогой для меня главы. Это видно по этим песням, созданным прямо здесь, в моей домашней студии Six Feet Under. Создание этих песен при поддержке замечательного сообщества стало спасением в такие неспокойные времена, и я счастлива вывести их из подвала в мир этим релизом. Позвольте мне рассказать вам "Tales From Six Feet Under"»
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).