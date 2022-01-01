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*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Charlotte Wessels

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CHARLOTTE WESSELS — о новом составе DELAIN



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CHARLOTTE WESSELS в рамках интервью The Metal Circus TV спросили, что она думает о новом составе DELAIN, на что она ответила:

«Честно говоря, я стараюсь не слишком много об этом думать. Я видела положительные отзывы об этом событии, что, по-моему, хорошо. Но я стараюсь держать дистанцию и просто сосредоточиться на том, что делаю, а не следить за ними, потому что я всё ещё не думаю, что это сделает меня счастливее само по себе».




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