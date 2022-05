сегодня



Новое видео CHARLOTTE WESSELS



“Afkicken”, новое видео CHARLOTTE WESSELS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Tales From Six Feet Under", выпущенного 17 сентября на Napalm Records.



Трек-лист:



Side A

1. Superhuman

2. Afkicken

3. Masterpiece

4. Victor

5. New Mythology

6. Source Of The Flame



Side B

7. Cry Little Sister

8. Lizzie – A Duet with Alissa White-Gluz

9. FSU (2020)

10. Soft Revolution https://charlottewessels.nl/







