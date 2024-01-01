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Charlotte Wessels

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Студийное видео от CHARLOTTE WESSELS



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CHARLOTTE WESSELS опубликовала следующее сообщение:

«Это видео было снято в декабре 2023 года во время записи барабанов для The Obsession. Оно было записано в два дубля - один для съемок группы и один для съемок Charlotte — аудиозапись сделана соответственно с этих дублей. Увидеть своими глазами настоящий процесс записи в студии ближе, чем здесь, просто невозможно! Снимала нас Клэр (Blond & Blauw Films).

Это видео, как и записи для The Obsession, были бы невозможны без поддержки моих меценатов. Поэтому в этом клипе они получили дополнительную порцию благодарности!»

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