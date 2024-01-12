Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 35
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 23
*Умер Джеймс Коттак 19
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 18
*KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH 17
*David встретил Sarah 16
*RAGE AGAINST THE MACHINE всё 16
*Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прооб... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 35
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 23
*Умер Джеймс Коттак 19
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
[= ||| все новости группы



*

Charlotte Wessels

*



12 янв 2024 : 		 Новая песня ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS

9 янв 2024 : 		 CHARLOTTE WESSELS открывает новую главу

17 дек 2022 : 		 SIMONE SIMONS и CHARLOTTE WESSELS исполнили кавер-версию IMOGEN HEAP

23 окт 2022 : 		 Новое видео Alissa White-Gluz & CHARLOTTE WESSELS

7 окт 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

22 сен 2022 : 		 CHARLOTTE WESSELS — о новом составе DELAIN

1 сен 2022 : 		 Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS

28 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

1 июл 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

13 май 2022 : 		 Новое видео CHARLOTTE WESSELS

26 ноя 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустила новую песню

1 сен 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

17 авг 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

26 июл 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню

1 июл 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео

3 июн 2021 : 		 CHARLOTTE WESSELS выпустит дебют осенью
| - |

|||| сегодня

Новая песня ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS



zoom
ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS опубликовали следующее сообщение:

«Пожалуйста, насладитесь этим релизом, "Fool's Parade" — совместным треком, вдохновленным "Балладой Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда. Первоначально мы выпустили эту песню 13 октября 2022 года для наших меценатов, но после более чем года, который она была эксклюзивным треком для меценатов, пришло время отправить " Fool's Parade" в мир!"»

ARCH ENEMY Vocalist ALISSA WHITE-GLUZ And Former DELAIN Singer CHARLOTTE WESSELS Release 2022 Patreon Single "Fool's Parade"; Official Video Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 янв 2024
x
xRReth
Какое-то странное отторжение. Вроде песня просто дженерик ни о чём, но очень не нравится хз почему.

просмотров: 111

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом