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Новая песня ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS



ALISSA WHITE-GLUZ и CHARLOTTE WESSELS опубликовали следующее сообщение:



«Пожалуйста, насладитесь этим релизом, "Fool's Parade" — совместным треком, вдохновленным "Балладой Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда. Первоначально мы выпустили эту песню 13 октября 2022 года для наших меценатов, но после более чем года, который она была эксклюзивным треком для меценатов, пришло время отправить " Fool's Parade" в мир!"»







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