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CHARLOTTE WESSELS о роли продюсера



CHARLOTTE WESSELS в недавнем интервью обсудила роль продюсера в записи альбома, которую она смогла опробовать на себе в рамках работы над альбомом The Obsession:



«Они были очень созвучны материалу Я поняла это, потому что были моменты, когда я слушала, что они делают и как они работают, и я действительно переживала, потому что они возвышали песни. Я пыталась что-то сказать, и они помогли мне донести мысль еще лучше. Я чувствую себя очень благодарной за то, что работаю с ними».



Учитывая, что вы работаете со своими бывшими коллегами по группе, а также то, что новый альбом звучит тяжелее, чем ожидалось, некоторые фанаты считают эту новую главу вашей карьеры DELAIN 2.0. Вас это беспокоит?



«Я думаю, что то, как люди воспринимают альбом, в конечном итоге не зависит от меня, так что мне неважно, что я чувствую по этому поводу. Я была в этой сфере, это я, и я не собираюсь делать что-то другое, чтобы избежать этого сравнения. Я очень горжусь тем, что я сделал с DELAIN, так что ни одна часть меня не хочет притворяться, что этого не было».







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