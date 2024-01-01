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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Charlotte Wessels

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CHARLOTTE WESSELS о роли продюсера



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CHARLOTTE WESSELS в недавнем интервью обсудила роль продюсера в записи альбома, которую она смогла опробовать на себе в рамках работы над альбомом The Obsession:

«Они были очень созвучны материалу Я поняла это, потому что были моменты, когда я слушала, что они делают и как они работают, и я действительно переживала, потому что они возвышали песни. Я пыталась что-то сказать, и они помогли мне донести мысль еще лучше. Я чувствую себя очень благодарной за то, что работаю с ними».

Учитывая, что вы работаете со своими бывшими коллегами по группе, а также то, что новый альбом звучит тяжелее, чем ожидалось, некоторые фанаты считают эту новую главу вашей карьеры DELAIN 2.0. Вас это беспокоит?

«Я думаю, что то, как люди воспринимают альбом, в конечном итоге не зависит от меня, так что мне неважно, что я чувствую по этому поводу. Я была в этой сфере, это я, и я не собираюсь делать что-то другое, чтобы избежать этого сравнения. Я очень горжусь тем, что я сделал с DELAIN, так что ни одна часть меня не хочет притворяться, что этого не было».

Exclusive: CHARLOTTE WESSELS On Reuniting With Former DELAIN Bandmates For New Solo Album - "They Elevated The Songs; I Feel Really Privileged To Be Working With Them"




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