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17 авг 2021
CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
CHARLOTTE WESSELS вместе с бывшим коллегой по DELAIN, Timo Somers'ом, исполнила новую композицию "Masterpiece" — видео доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Tales From Six Feet Under", выходящего 17 сентября на Napalm Records.
Трек-лист:
Side A
01. Superhuman
02. Afkicken
03. Masterpiece
04. Victor
05. New Mythology
06. Source Of The Flame
Side B
07. Cry Little Sister
08. Lizzie (a duet with Alissa White-Gluz)
09. FSU (2020)
10. Soft Revolution
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