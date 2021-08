17 авг 2021



CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню



CHARLOTTE WESSELS вместе с бывшим коллегой по DELAIN, Timo Somers'ом, исполнила новую композицию "Masterpiece" — видео доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Tales From Six Feet Under", выходящего 17 сентября на Napalm Records.



Трек-лист:



Side A



01. Superhuman



02. Afkicken



03. Masterpiece



04. Victor



05. New Mythology



06. Source Of The Flame



Side B



07. Cry Little Sister



08. Lizzie (a duet with Alissa White-Gluz)



09. FSU (2020)



10. Soft Revolution







