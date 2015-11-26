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Charlotte Wessels

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|||| 17 авг 2021

CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню



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CHARLOTTE WESSELS вместе с бывшим коллегой по DELAIN, Timo Somers'ом, исполнила новую композицию "Masterpiece" — видео доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Tales From Six Feet Under", выходящего 17 сентября на Napalm Records.

Трек-лист:

Side A

01. Superhuman

02. Afkicken

03. Masterpiece

04. Victor

05. New Mythology

06. Source Of The Flame

Side B

07. Cry Little Sister

08. Lizzie (a duet with Alissa White-Gluz)

09. FSU (2020)

10. Soft Revolution

CHARLOTTE WESSELS Performs New Single "Masterpiece" Live With Former DELAIN Bandmate TIMO SOMERS



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