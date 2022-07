сегодня



Новое видео CHARLOTTE WESSELS



“Against All Odds”, новое видео CHARLOTTE WESSELS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Tales From Six Feet Under Vol II", выход которого намечен на седьмое октября на Napalm Records.



Трек-лист:



1. Venus Rising

2. Human To Ruin

3. The Phantom Touch

4. Against All Odds

5. A Million Lives

6. The Final Roadtrip

7. Good Dog

8. Toxic

9. I Forget

10.Utopia







