Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS



“Toxic”, официальное видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Tales From Six Feet Under Vol II", выход которого намечен на седьмое октября на Napalm Records.



Трек-лист:



1. Venus Rising

2. Human To Ruin

3. The Phantom Touch

4. Against All Odds

5. A Million Lives

6. The Final Roadtrip

7. Good Dog

8. Toxic

9. I Forget

10.Utopia







просмотров: 148