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Charlotte Wessels

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CHARLOTTE WESSELS об уходе из DELAIN



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CHARLOTTE WESSELS в недавнем интервью ответила на вопрос, почему была вынуждена покинуть состав DELAIN:

«Возник конфликт, и мы не смогли его разрешить. Это очень краткая версия. Я никогда не рассказывала об этом в подробностях, и мне до сих пор не хочется. Скажу лишь, что мы потратили много времени, пытаясь разобраться в ситуации. Мы уже потратили много сил на прения, прежде чем дошли до этого конфликта, из которого было трудно выбраться. Но, да, особенно учитывая пандемию, у нас не было концертов. Тогда у нас образовалось одно лишь свободное время, чтобы подумать: «Ладно, что мы будем делать? Сможем ли мы решить эту проблему?» И мы очень долго думали. И в конце концов ответ был отрицательным. Мы не смогли найти решение, которое позволило бы нам продолжать в том же духе. И это часть меня — DELAIN это огромная часть моей жизни, и я очень счастлива, я очень горжусь тем, что мы сделали за это время. Поэтому мне обидно, что мы так и не смогли договориться. Но меня утешает тот факт, что мы потратили столько времени на изучение всех возможностей, чтобы понять, сможем ли мы разрешить разногласия? И в итоге я не чувствую, что у нас был другой вариант. Вот почему».

На вопрос, поддерживает ли она связь с клавишником, основателем и главным автором песен DELAIN Martijn Westerholt'ом, она сказала:

«В какой-то момент я случайно с ним столкнулась, но больше никаких контактов не было. Сразу после моего ухода было несколько разговоров, но на этом все и закончилось».




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