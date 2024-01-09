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DORO PESCH: «Металл — это свобода!»
26
Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»
26
ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого
19
WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров»
19
SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY
18
все новости группы
Charlotte Wessels
Нидерланды
-
https://charlottewessels.nl/
Myspace:
https://www.instagram.com/charlottewessels/
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialCharlotteWessels
9 янв 2024
:
CHARLOTTE WESSELS открывает новую главу
17 дек 2022
:
SIMONE SIMONS и CHARLOTTE WESSELS исполнили кавер-версию IMOGEN HEAP
23 окт 2022
:
Новое видео Alissa White-Gluz & CHARLOTTE WESSELS
7 окт 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
22 сен 2022
:
CHARLOTTE WESSELS — о новом составе DELAIN
1 сен 2022
:
Видео с текстом от CHARLOTTE WESSELS
28 июл 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
1 июл 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
13 май 2022
:
Новое видео CHARLOTTE WESSELS
26 ноя 2021
:
CHARLOTTE WESSELS выпустила новую песню
1 сен 2021
:
CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
17 авг 2021
:
CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
26 июл 2021
:
CHARLOTTE WESSELS исполнила новую песню
1 июл 2021
:
CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео
3 июн 2021
:
CHARLOTTE WESSELS выпустит дебют осенью
9 янв 2024
CHARLOTTE WESSELS открывает новую главу
CHARLOTTE WESSELS опубликовала видео, в котором рассказывает о новой главе своего путешествия.
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9 янв 2024
x
xRReth
новая волосатая глава
просмотров: 368
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).