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CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео
Бывшая вокалистка DELAIN CHARLOTTE WESSELS выпустит дебютную сольную работу "Tales From Six Feet Under" семнадцатого сентября на Napalm Records.
«В мае 2020 года я начала выпускать по песне каждый месяц на Patreon, чтобы дать выход избытку музыки и композициям, которые не подошли моей группе. Последовавший за этим год был сплошными американскими горками: от переживания глобальной пандемии до закрытия столь дорогой для меня главы. Это видно по этим песням, созданным прямо здесь, в моей домашней студии Six Feet Under. Создание этих песен при поддержке замечательного сообщества стало спасением в такие неспокойные времена, и я счастлива вывести их из подвала в мир этим релизом. Позвольте мне рассказать вам "Tales From Six Feet Under"».
Трек-лист:
Side A
01. Superhuman
02. Afkicken
03. Masterpiece
04. Victor
05. New Mythology
06. Source Of The Flame
Side B
07. Cry Little Sister
08. Lizzie (a duet with Alissa White-Gluz)
09. FSU (2020)
10. Soft Revolution
Видео на "Superhuman" доступно ниже.
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olly71
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