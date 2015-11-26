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Charlotte Wessels

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CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео



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Бывшая вокалистка DELAIN CHARLOTTE WESSELS выпустит дебютную сольную работу "Tales From Six Feet Under" семнадцатого сентября на Napalm Records.

«В мае 2020 года я начала выпускать по песне каждый месяц на Patreon, чтобы дать выход избытку музыки и композициям, которые не подошли моей группе. Последовавший за этим год был сплошными американскими горками: от переживания глобальной пандемии до закрытия столь дорогой для меня главы. Это видно по этим песням, созданным прямо здесь, в моей домашней студии Six Feet Under. Создание этих песен при поддержке замечательного сообщества стало спасением в такие неспокойные времена, и я счастлива вывести их из подвала в мир этим релизом. Позвольте мне рассказать вам "Tales From Six Feet Under"».

Трек-лист:

Side A

01. Superhuman

02. Afkicken

03. Masterpiece

04. Victor

05. New Mythology

06. Source Of The Flame

Side B

07. Cry Little Sister

08. Lizzie (a duet with Alissa White-Gluz)

09. FSU (2020)

10. Soft Revolution

Видео на "Superhuman" доступно ниже.

Former DELAIN Vocalist CHARLOTTE WESSELS To Premiers



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


1 июл 2021, 15:27		Очередной раз - в группе была интересна - сольник галимая попса .


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