CHARLOTTE WESSELS выпустила новое видео



Бывшая вокалистка DELAIN CHARLOTTE WESSELS выпустит дебютную сольную работу "Tales From Six Feet Under" семнадцатого сентября на Napalm Records.



«В мае 2020 года я начала выпускать по песне каждый месяц на Patreon, чтобы дать выход избытку музыки и композициям, которые не подошли моей группе. Последовавший за этим год был сплошными американскими горками: от переживания глобальной пандемии до закрытия столь дорогой для меня главы. Это видно по этим песням, созданным прямо здесь, в моей домашней студии Six Feet Under. Создание этих песен при поддержке замечательного сообщества стало спасением в такие неспокойные времена, и я счастлива вывести их из подвала в мир этим релизом. Позвольте мне рассказать вам "Tales From Six Feet Under"».



Трек-лист:



Side A



01. Superhuman



02. Afkicken



03. Masterpiece



04. Victor



05. New Mythology



06. Source Of The Flame



Side B



07. Cry Little Sister



08. Lizzie (a duet with Alissa White-Gluz)



09. FSU (2020)



10. Soft Revolution



Видео на "Superhuman" доступно ниже.







