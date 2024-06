сегодня



Новое видео CHARLOTTE WESSELS



“Chasing Sunsets”, новое видео CHARLOTTE WESSELS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Obsession, выходящего 20 сентября в следующих вариантах:



- Gatefold 2-Vinyl Splatter + 2 Bonustracks (“Backup Plan” + “Breathe; Extended“), D-Side Etched – ltd. to 200 copies worldwide *Napalm Records Mailorder Only*

- Gatefold 2-Vinyl Recycled Black + 2 Bonustracks (“Backup Plan” + “Breathe; Extended“), D-Side Etched

- Gatefold 2-Vinyl Inkspot + 2 Bonustracks (“Backup Plan” + “Breathe; Extended“), D-Side Etched *Patreon Exclusive*

- Digisleeve + Shirt Bundle

- Digisleeve

- Digital Album



Трек-лист:



"Chasing Sunsets"

"Dopamine"

"The Exorcism"

"Soulstice"

"The Crying Room"

"Ode To The West Wind"

"Serpentine"

"Praise"

"All You Are"

"Vigor And Valor"

"Breathe"

"Soft Revolution (2024)"







+0 -0



просмотров: 127