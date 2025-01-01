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Барабанщика NONPOINT отвезли с концерта в больницу



NONPOINT были вынуждены сократить выступление 12 января в Mercury Ballroom, Louisville, Kentucky из-за проблем с сердцем у Robb'a Rivera. Чуть позже вокалист коллектива, Elias Soriano, написал:



«Сегодня у нас в Луисвилле довольно бурная ночь. Спасибо всем фанатам, которые остались в зале. С Robb'ом все в порядке. Сейчас он снова в больнице, проходит обследование. Сегодня на сцене у него немного участилось сердцебиение. Такого раньше никогда не случалось.



Вы, ребята, знаете, что мы устраиваем энергичные шоу, и это никогда не отличалось от того, что мы обычно делаем. Но Robb в порядке. Врачам удалось снизить его сердцебиение, и мы просто будем ждать дальнейших новостей. Но я просто хочу, чтобы все знали.



Большое спасибо всем в Луисвилле за то, что пришли. Мне жаль, что мы не смогли исполнить последнюю песню. Буквально у нас оставалось еще полторы песни, и Robb очень хотел ее исполнить, но врачи скорой помощи не позволили ему это сделать.



Спасибо всем за поддержку. Все в порядке. С Robb все хорошо. Я просто хочу сообщить вам, ребята, последние новости».







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