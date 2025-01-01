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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 108
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
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Nonpoint

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15 янв 2025 : 		 У барабанщика NONPOINT всё нормально

14 янв 2025 : 		 Барабанщика NONPOINT отвезли с концерта в больницу

23 май 2024 : 		 Новое видео NONPOINT

16 мар 2024 : 		 NONPOINT пора работать

28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

15 ноя 2023 : 		 NONPOINT готовят ЕР

25 окт 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Мы наводим шороху!»

12 авг 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»

16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

21 фев 2023 : 		 Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла

15 фев 2023 : 		 Новая песня NONPOINT

7 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

13 сен 2022 : 		 Новая песня NONPOINT

12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

28 дек 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

2 ноя 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР

24 май 2021 : 		 Новая песня NONPOINT
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У барабанщика NONPOINT всё нормально



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ROBB RIVERA опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем, как некоторые из вас знают, у меня были проблемы со здоровьем в Луисвилле, штат Калифорния. У меня было повышенное сердцебиение, и медики, которые меня осматривали, не позволили мне вернуться на сцену. Меня отвезли в больницу, где провели кучу тестов.

Я скажу, что последние 24 часа были чрезвычайно эмоциональными и подавляющими. Такого со мной еще не случалось.

Что же происходит сейчас? Меня выпустили, и, как гласит старая поговорка, «шоу должно продолжаться», так что мы будем в Гринсборо, штат Северная Каролина, в «Ангаре 1819»! Тур 'Painful Statements' катится дальше.

Я хочу поблагодарить всех, кто прислал смс, отправил сообщение, написал письмо и позвонил! Спасибо за поддержку. Давайте сделаем это!!!!»






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