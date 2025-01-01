сегодня



У барабанщика NONPOINT всё нормально



ROBB RIVERA опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем, как некоторые из вас знают, у меня были проблемы со здоровьем в Луисвилле, штат Калифорния. У меня было повышенное сердцебиение, и медики, которые меня осматривали, не позволили мне вернуться на сцену. Меня отвезли в больницу, где провели кучу тестов.



Я скажу, что последние 24 часа были чрезвычайно эмоциональными и подавляющими. Такого со мной еще не случалось.



Что же происходит сейчас? Меня выпустили, и, как гласит старая поговорка, «шоу должно продолжаться», так что мы будем в Гринсборо, штат Северная Каролина, в «Ангаре 1819»! Тур 'Painful Statements' катится дальше.



Я хочу поблагодарить всех, кто прислал смс, отправил сообщение, написал письмо и позвонил! Спасибо за поддержку. Давайте сделаем это!!!!»











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