26 янв 2025



Вокалист NONPOINT о ситуации с барабанщиком



Elias Soriano в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела со здоровьем у Robb'a Rivera:



«Он в порядке. Это было небольшой приступ. Это просто идеальный шторм — сочетание нескольких разных факторов. Обычно он не пьет кофе с кофеином, а в тот день он зашел в местную кофейню и выпил пару чашек кофе с кофеином, потому что в то время кофе без кофеина у них не было. А потом к этому добавился стресс, стресс от шоу и сахар в крови. Доктор сказал, что у него низкий уровень магния и калия, так что ему просто нужно правильно питаться, следить за тем, чтобы не употреблять кофеин перед шоу. И он отыграл вчера вечером — никаких проблем.



Вы становитесь старше, и чем старше вы становитесь, ваше тело работает уже не так, как раньше. Так что в обычных условиях две чашки кофе и небольшой стресс прошли бы незамеченными, но... »







+0 -0



просмотров: 190

