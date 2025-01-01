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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Nonpoint

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26 янв 2025 : 		 Вокалист NONPOINT о ситуации с барабанщиком

15 янв 2025 : 		 Барабанщик NONPOINT: «Наркотики не причина моих проблем!»

15 янв 2025 : 		 У барабанщика NONPOINT всё нормально

14 янв 2025 : 		 Барабанщика NONPOINT отвезли с концерта в больницу

23 май 2024 : 		 Новое видео NONPOINT

16 мар 2024 : 		 NONPOINT пора работать

28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

15 ноя 2023 : 		 NONPOINT готовят ЕР

25 окт 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Мы наводим шороху!»

12 авг 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»

16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

21 фев 2023 : 		 Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла

15 фев 2023 : 		 Новая песня NONPOINT

7 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

13 сен 2022 : 		 Новая песня NONPOINT

12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

28 дек 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

2 ноя 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT
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|||| 26 янв 2025

Вокалист NONPOINT о ситуации с барабанщиком



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Elias Soriano в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела со здоровьем у Robb'a Rivera:

«Он в порядке. Это было небольшой приступ. Это просто идеальный шторм — сочетание нескольких разных факторов. Обычно он не пьет кофе с кофеином, а в тот день он зашел в местную кофейню и выпил пару чашек кофе с кофеином, потому что в то время кофе без кофеина у них не было. А потом к этому добавился стресс, стресс от шоу и сахар в крови. Доктор сказал, что у него низкий уровень магния и калия, так что ему просто нужно правильно питаться, следить за тем, чтобы не употреблять кофеин перед шоу. И он отыграл вчера вечером — никаких проблем.

Вы становитесь старше, и чем старше вы становитесь, ваше тело работает уже не так, как раньше. Так что в обычных условиях две чашки кофе и небольшой стресс прошли бы незамеченными, но... »




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