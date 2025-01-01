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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
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Nonpoint

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15 янв 2025 : 		 Барабанщик NONPOINT: «Наркотики не причина моих проблем!»

15 янв 2025 : 		 У барабанщика NONPOINT всё нормально

14 янв 2025 : 		 Барабанщика NONPOINT отвезли с концерта в больницу

23 май 2024 : 		 Новое видео NONPOINT

16 мар 2024 : 		 NONPOINT пора работать

28 дек 2023 : 		 NONPOINT думают об альбоме

14 дек 2023 : 		 NONPOINT готовят стрим

15 ноя 2023 : 		 NONPOINT готовят ЕР

25 окт 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Мы наводим шороху!»

12 авг 2023 : 		 Вокалист NONPOINT: «Ух как меня эта песня METALLICA цепанула!»

16 июл 2023 : 		 Новое видео NONPOINT

21 фев 2023 : 		 Вокалист NONPOINT — о создании собственного лейбла

15 фев 2023 : 		 Новая песня NONPOINT

7 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от NONPOINT

13 сен 2022 : 		 Новая песня NONPOINT

12 янв 2022 : 		 Вокалист — NONPOINT о собственном лейбле

28 дек 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

16 дек 2021 : 		 Новый ЕР NONPOINT выйдет зимой

2 ноя 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

8 окт 2021 : 		 Вокалист NONPOINT: «Фанаты нас вернули»

26 сен 2021 : 		 Кавер-версия Принса от NONPOINT

24 сен 2021 : 		 NONPOINT — о происшествии в туре

18 сен 2021 : 		 NONPOINT перенесли тур из-за ковида в группе

23 авг 2021 : 		 Вокалист NONPOINT — о концертах в пандемию

8 июн 2021 : 		 Новое видео NONPOINT

3 июн 2021 : 		 NONPOINT завершили работу над ЕР
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|||| 15 янв 2025

Барабанщик NONPOINT: «Наркотики не причина моих проблем!»



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ROBB RIVERA был вынужден вновь прокомментировать недавнюю ситуацию на концерте в Луисвилле, приведшую его в больницу:

«Как жизнь? С вами на связи Robb. [Я сижу здесь, в Hangar 1819 в Гринсборо, Северная Каролина. Мы собираемся приступить к работе, потому что сегодня мы выступаем.

Я хочу поблагодарить всех в больнице в Луисвилле, кто заботился обо мне и присматривал за мной. Это были очень напряженные 24 часа, переполненные эмоциями и страхами. Я никогда не хочу проходить через это снова. У меня был повышенный сердечный ритм, и мы не смогли снизить его в течение пяти секунд, что было просто ужасно. Мы провели кучу тестов. Все было чисто. И я здесь, чтобы зажигать и продолжать тур «Painful Statements».

Но мне нужно кое-что сказать. Людям, которые говорят, что это произошло из-за наркотиков, — позор вам. Все, кто меня знает, знают, что я вообще не употребляю наркотики и не пью алкоголь. Когда-то я пил его маленькими глотками. Я никогда не был алкоголиком, никогда не был наркоманом. Так что те люди, которые так говорят, я мог бы легко на вас наехать, но я не буду опускаться до вашего уровня.

В любом случае, люди, которые обратились ко мне, я люблю вас.

Сегодня вечером, „Painful Statements“, Гринсборо, Северная Каролина.

Флорида, мы возвращаемся к вам. Увидимся!»






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