15 янв 2025



Барабанщик NONPOINT: «Наркотики не причина моих проблем!»



ROBB RIVERA был вынужден вновь прокомментировать недавнюю ситуацию на концерте в Луисвилле, приведшую его в больницу:



«Как жизнь? С вами на связи Robb. [Я сижу здесь, в Hangar 1819 в Гринсборо, Северная Каролина. Мы собираемся приступить к работе, потому что сегодня мы выступаем.



Я хочу поблагодарить всех в больнице в Луисвилле, кто заботился обо мне и присматривал за мной. Это были очень напряженные 24 часа, переполненные эмоциями и страхами. Я никогда не хочу проходить через это снова. У меня был повышенный сердечный ритм, и мы не смогли снизить его в течение пяти секунд, что было просто ужасно. Мы провели кучу тестов. Все было чисто. И я здесь, чтобы зажигать и продолжать тур «Painful Statements».



Но мне нужно кое-что сказать. Людям, которые говорят, что это произошло из-за наркотиков, — позор вам. Все, кто меня знает, знают, что я вообще не употребляю наркотики и не пью алкоголь. Когда-то я пил его маленькими глотками. Я никогда не был алкоголиком, никогда не был наркоманом. Так что те люди, которые так говорят, я мог бы легко на вас наехать, но я не буду опускаться до вашего уровня.



В любом случае, люди, которые обратились ко мне, я люблю вас.



Сегодня вечером, „Painful Statements“, Гринсборо, Северная Каролина.



Флорида, мы возвращаемся к вам. Увидимся!»











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