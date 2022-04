26 апр 2022



Видео с выступления JERRY CANTRELL



Видео с выступления JERRY CANTRELL, которое состоялось 22 апреля в Aztec Theatre, San Antonio, Texas, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Atone



02. Them Bones



03. Psychotic Break



04. Sea Of Sorrow



05. Brighten



06. Cut You In



07. My Song



08. Siren Song



09. No Excuses



10. Black Hearts And Evil Done



11. Had To Know



12. Angel Eyes



13. Between



14. Check My Brain



15. It Ain't Like That



16. Down In A Hole



17. Got Me Wrong



Encore:



18. Would?



19. Man In The Box



20. Rooster













