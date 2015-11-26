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JERRY CANTRELL : «Работать над новым всегда сложно»



JERRY CANTRELL в рамках недавней беседы ответил на вопрос, легче ли с годами даётся творчество:



«Я думаю, это всегда трудно. Некоторые вещи [получаются относительно легко] — это действительно редкость, и такое бывает. На этой пластинке есть пара таких песен, и в каждом проекте есть несколько таких, которые появляются довольно быстро и действительно спонтанно. В основном это работа, и это работа с оглядкой на пропасть, из серии: "Что, чёрт возьми, я сейчас придумаю?" [Смеётся]. И это своего рода вызов. Думаю, именно это мне и нравится — потому что ты не уверен, сможешь ли ты повторить подобное. Очень человеческий взгляд на происходящее.



Я всегда действовал, да и ребята из ALICE всегда подходили к этому определённым образом, и я думаю, что на самом деле это здоровый подход, мы слышали, как это озвучивали другие артисты, и мы смогли сделать этот скачок: нельзя полагаться на предыдущий успех; вы не можете перезаписать песню или переписать пластинку. Всё уже сделано. Поэтому каждый раз, когда ты начинаешь, всё должно делаться с абсолютного нуля. Ты должен верить в то, что ты будешь собой, и ты пройдёшь через это, и если тебе повезло иметь какое-то идентифицируемое звучание, которое нравилось людям в прошлом, ты можешь верить в то, что оно сохранится. Так что на самом деле всё сводится к тому, чем мы всегда занимались, а именно к тому, чтобы угодить самим себе: например, нравится ли нам это? Делаем ли мы что-то такое, что если бы мы не были в этой группе, мы бы послушали и сказали: "Это чертовски хорошо". Вот кому мы пытаемся угодить. Очевидно, что мы хотим, чтобы люди слушали альбом, и хотим, чтобы он пришёлся по душе не только нам. Но сначала всё должно начаться именно с этого; мы должны пересечь этот мост, прежде чем попасть к кому-то ещё».







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