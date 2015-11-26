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Jerry Cantrell

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JERRY CANTRELL — о популярности гранжа



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JERRY CANTRELL в рамках беседы с 105.1 The Blaze вспомнил время стремительного роста популярности гранжа:

«Мы понимали, что в нашем городе, из которого мы все появились, что-то происходит, причём с разных сторон — с севера, востока, юга и запада, вокруг Сиэтла. Вы ощущали, что что-то происходит, и это что-то было чем-то другим, немного более грубым и немного более сырым, чем то, что происходило в то время. Но мы также знали о многих группах, которые создавали что-то вроде нового звучания. Я помню, как мы видели FAITH NO MORE в Central Tavern, JANE'S ADDICTION в Moore Theatre, GUNS N' ROSES, конечно, и NINE INCH NAILS "Head Like A Hole" на MTV. Что-то коллективное происходило во всём мире, а у нас был свой маленький пузырь, мы просто хотели тоже стать частью происходящего. Это не было чем-то запланированным, просто мы все были на одной волне. А музыка всегда меняется — мир всегда меняется, и музыка тоже, и это было довольно дико — быть частью одного из таких изменений».

Пять лет назад на радиошоу "Jonesy's Jukebox" он сказал, что SOUNDGARDEN были группой, которая дала толчок движению гранж:

«Первая группа, с которой всё началось, когда весь остальной мир открылся для этого стиля, были, вне всякого сомнения, SOUNDGARDEN. SOUNDGARDEN подписали контракт с A&M [в 1988 году]. Это было первый контракт с крупным лейблом, они выпустили пластинку. А MOTHER LOVE BONE были вторыми, на Polygram, насколько я помню. К сожалению, [фронтмен MOTHER LOVE BONE] Энди [Вуд] скончался как раз когда вышла эта пластинка. Мы были третьей крупной группой, подписавшей контракт с Columbia, и наши альбомы выходили в короткие сроки. После нас появились NIRVANA и PEARL JAM.

Вот как всё было. Все эти группы делали отличную музыку. Это было так здорово, потому что это было только наше дело, и мы не пытались произвести впечатление ни на кого, кроме людей в нашем городе. В этом и заключалась наша цель, понимаете — быть способными заполнить Central Tavern и играть в местном баре, в котором играли все. Встречать друг друга, тусоваться друг с другом и ходить на концерты друг друга... Это была действительно классная и дружественная атмосфера. Никто не пытался быть похожим на тебя; все просто пытались быть похожими на себя. Это то, что ты уважал в них, и это же заставляло тебя хотеть делать что-то своё. Я думаю, именно поэтому все группы, вышедшие в то время, включая MUDHONEY и SCREAMING TREES, и некоторые другие, не похожи одна на другую».

ALICE IN CHAINS





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