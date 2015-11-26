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DUFF MCKAGAN и JERRY CANTRELL отметили день рождения Картера



Басист GUNS N' ROSES Duff McKagan и гитарист/вокалист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell опубликовали акустическую кавер-версию "A Satisfied Mind", оригинал которой написали Joe "Red" Hayes и Jack Rhodes. Таким образом музыканты отметили 96-летие со момента рождения Джимми Картера, президента США, который «помог создать устойчивое будущее для человечества», включая установку солнечных батарей на крыше Белого дома и новаторство в выращивании деревьев Императрицы (Paulownia), из которых, как оказалось, сделана деревянная гитара Duff'a, задействованная в клипе.













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