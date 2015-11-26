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Jerry Cantrell

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|||| 1 ноя 2021

JERRY CANTRELL: «Мой бог рока — это...»



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JERRY CANTRELL в программе "The Rock Show With Johnnie Walker" выбрал своего «Бога рока» — Mick'a Jagger'a:

«Мне посчастливилось увидеть его выступление с THE STONES в Лос-Анджелесе пару дней назад. Мне посчастливилось побывать на нескольких концертах STONES за эти годы, но было действительно здорово вспомнить их место в истории рок-н-ролла и место самого Mick'а как родоначальника, каким, я считаю, должен быть фронтмен рок-н-ролльной группы. Это поразительно, его долголетие, его харизма, его способность общаться с аудиторией, работать в зале, я не думаю, что без Mick'а Jagger появились бы Steven Tyler, David Lee Roth или любой другой эпический фронтмен. Он — архетип и предтеча того, что такое быть фронтменом рок-н-ролльной группы».

JERRY CANTRELL Picks MICK JAGGER As His



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


2 ноя 2021, 00:04		"что без Mick'а Jagger появились бы Steven Tyler, David Lee Roth или любой другой эпический фронтмен"

Ого. Интересно, где же наш глэм-душечка Rrobb? Сейчас бы он нам пояснил за грандж и всю движуху.


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