JERRY CANTRELL : «ELTON JOHN дал добро»



JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью коснулся темы кавер-версии композиции ELTON'a JOHN'a "Goodbye", включённой в новый студийный альбом музыканта:



«Мне повезло, что в моей карьере было много подобных событий, я встретил множество кумиров и подружился со многими из них. В этом смысле Elton для меня на первом месте, и то, что он стал частью "Black Gives Way To Blue", нашей — если хотите назвать это возвращением — пластинки с William'ом (DuVall'ем / вокал), и по сути в этой песне мы попрощались с Лейном (Стейли), а также приветствовали будущее. То, что он стал частью всего этого, было действительно важным и своего рода завершающим моментом.



Я дал пару концертов в Лос-Анджелесе в процессе демо-записи материала для "Brighten" в декабре, и оба концерта мы завершили песней "Goodbye". Она закрывает "Madman Across The Water", который является одним из моих любимых альбомов Elton'a John'a, и, по совпадению, она стала завершающей композицией на этой пластинке. Оба альбома состоят из 9 песен, и "Goodbye" — последняя песня на каждом из них.



Я послал Elton'у демо; я просто хотел убедиться, что он не против, что я не испортил его мелодию, и он сказал: "Нет, чувак, это прекрасно, ты проделал отличную работу, ты обязательно должен включить её в альбом". Так что было здорово получить от него информацию, что он не против того, что я сделал с его мелодией!»







