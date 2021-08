сегодня



"Atone", новое видео JERRY CANTRELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Brighten"^



01. Atone



02. Brighten



03. Prism of Doubt



04. Black Hearts and Evil Done



05. Siren Song



06. Had To Know



07. Nobody Breaks You



08. Dismembered



09. Goodbye (Elton John cover)



Участники записи "Brighten"



* Jerry Cantrell - Guitar, bass, vocals, keys

* Greg Puciato - Background vocals

* Duff McKagan - Bass

* Gil Sharone - Drums

* Abe Laboriel Jr. - Drums

* Tyler Bates - Strings, percussion, guitar

* Vincent Jones - Piano, keys, & strings

* Jordan Lewis - Piano

* Michael Rozon - Pedal steel

* Lola Bates - Background vocals

* Matias Ambrogi-Torres - Strings













