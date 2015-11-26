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Jerry Cantrell

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JERRY CANTRELL: «Вокалист METALLICA — крёстный отец»



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Вокалист ALICE IN CHAINS JERRY CANTRELL в недавнем разговоре с Metal Hammer отдал дань уважения вокалисту METALLICA James'y Hetfield'y, которому на днях исполнилось 57 лет:

«Что делает James'a таким прекрасным фронтменом, так это его физическое присутствие. Никто иной не может заслуживать такого же уважения и внимания, находящийся в поисках себя или являясь эгоцентричной личностью. Он весь в музыке, в празднике, в веселье и в отношениях с поклонниками. И меня это по-настоящему вдохновляет. Особенно потому, что он занимается всем этим столько лет и остаётся на вершине, не забывая при этом поиски глубинного смысла. Он взял андеграундную команду и сделал её известной по всему миру.

METALLICA невероятно важны для меня и для любой хард-рок- или металл-группы. Войдёт ли он в историю как рок-икона? Он уже вошёл в неё — он же крёстный отец, чувак!»

ALICE IN CHAINS











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