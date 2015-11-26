сегодня



JERRY CANTRELL : «Металл играет для меня важную роль!»



JERRY CANTRELL в рамках недавней беседы ответил на вопрос, сочиняет ли он что-то тяжёлое между чем-то мягким и созерцательным:



«Безусловно. Это зависит от настроения. На прошлой неделе у нас был металлический вечер в моей покерной игре. За последние 18 лет, когда мы начали приглашать друзей на домашние покерные игры, нам не удавалось проводить их слишком часто. Обычно кто-то диджеит, а мы чередуемся. Ну а на прошлой неделе был только металл. Это здорово. Для меня он играет важную роль!»



В 1996 году, отвечая на вопрос о том, что многие металлические группы того времени были одержимы идеей сделать что-то тяжёлое в ущерб творчеству или оригинальности, он сказал:



«Мне всегда были интересны группы, которые делают что-то тяжёлое, но при этом не звучат так очевидно. Есть что-то в том, чтобы иметь силу и не выставлять её напоказ. Речь идёт не о том, чтобы выйти и надрать тебе задницу, а о том, чтобы сделать это плавно. Не успеешь оглянуться, как окажешься в смертельной ловушке, которую ты не заметил, потому что она была настолько сглажена и соблазнительна, что ты не знал об этом, пока она не накрыла тебя с головой. Для меня тяжесть не имеет ничего общего с тем, сколько колонок у тебя работает или сколько децибел ты выдаёшь».







</div>





+0 -0



просмотров: 51

