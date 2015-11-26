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Jerry Cantrell

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28 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Металл играет для меня важную роль!»

27 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Работать над новым всегда сложно»

23 окт 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

12 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «ELTON JOHN дал добро»

28 сен 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Рок-н-ролл здоров и процветает»

10 сен 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

1 авг 2021 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

9 мар 2021 : 		 JERRY CANTRELL завершил запись

14 окт 2020 : 		 DUFF MCKAGAN и JERRY CANTRELL отметили день рождения Картера

6 авг 2020 : 		 JERRY CANTRELL: «Вокалист METALLICA — крёстный отец»

10 июл 2020 : 		 JERRY CANTRELL в программе "Icons"

21 июл 2018 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

10 фев 2017 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

31 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL в саундтреке к фильму «Джон Уик 2»

21 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL исполняет ALICE IN CHAINS, THIN LIZZY
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JERRY CANTRELL: «Металл играет для меня важную роль!»



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JERRY CANTRELL в рамках недавней беседы ответил на вопрос, сочиняет ли он что-то тяжёлое между чем-то мягким и созерцательным:

«Безусловно. Это зависит от настроения. На прошлой неделе у нас был металлический вечер в моей покерной игре. За последние 18 лет, когда мы начали приглашать друзей на домашние покерные игры, нам не удавалось проводить их слишком часто. Обычно кто-то диджеит, а мы чередуемся. Ну а на прошлой неделе был только металл. Это здорово. Для меня он играет важную роль!»

В 1996 году, отвечая на вопрос о том, что многие металлические группы того времени были одержимы идеей сделать что-то тяжёлое в ущерб творчеству или оригинальности, он сказал:

«Мне всегда были интересны группы, которые делают что-то тяжёлое, но при этом не звучат так очевидно. Есть что-то в том, чтобы иметь силу и не выставлять её напоказ. Речь идёт не о том, чтобы выйти и надрать тебе задницу, а о том, чтобы сделать это плавно. Не успеешь оглянуться, как окажешься в смертельной ловушке, которую ты не заметил, потому что она была настолько сглажена и соблазнительна, что ты не знал об этом, пока она не накрыла тебя с головой. Для меня тяжесть не имеет ничего общего с тем, сколько колонок у тебя работает или сколько децибел ты выдаёшь».

ALICE IN CHAINS





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