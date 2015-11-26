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Jerry Cantrell

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1 дек 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Мы всегда стараемся бывать в разных странах»

23 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL — о популярности гранжа

19 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL проведёт стрим

1 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Мой бог рока — это...»

30 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL — об альбоме METALLICA 1991 года

28 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Металл играет для меня важную роль!»

27 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Работать над новым всегда сложно»

23 окт 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

12 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «ELTON JOHN дал добро»

28 сен 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Рок-н-ролл здоров и процветает»

10 сен 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

1 авг 2021 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

9 мар 2021 : 		 JERRY CANTRELL завершил запись

14 окт 2020 : 		 DUFF MCKAGAN и JERRY CANTRELL отметили день рождения Картера

6 авг 2020 : 		 JERRY CANTRELL: «Вокалист METALLICA — крёстный отец»

10 июл 2020 : 		 JERRY CANTRELL в программе "Icons"

21 июл 2018 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

10 фев 2017 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

31 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL в саундтреке к фильму «Джон Уик 2»

21 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL исполняет ALICE IN CHAINS, THIN LIZZY
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JERRY CANTRELL: «Мы всегда стараемся бывать в разных странах»



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JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью рассказал о своих ощущениях от тура:

«Гастроли — это как сесть на пиратский корабль и не возвращаться полтора года. Это всё приключение. Это группа людей, которые объединяются и отправляются в путешествие по всему миру, чтобы давать концерты для людей. Это очень тяжёлый физический процесс — гастролировать, играть и быть музыкантом. В этом деле много трудностей. Мне больше всего нравится то, что я могу увидеть мир. Я армейский ребёнок — мой отец служил в армии — и мы много переезжали, когда я был совсем маленьким. И мне это даже удобно. У меня рано появилась тяга к путешествиям, потому что меня заставили привыкнуть к этому. Но это одна из самых классных вещей— побывать в странах, где ты никогда не был. Во время последнего тура, который [ALICE IN CHAINS] провели с "Rainier Fog", мы хотели отметить несколько стран, в которых мы никогда не были. Мы впервые играли в Окленде, Новая Зеландия. Мы играли в Тель-Авиве (Израиль), Санкт-Петербурге, Москве (Россия) и Афинах (Греция) — это места, где ALICE никогда не играли раньше. Так что мы стараемся вписать это в график — когда мы думаем о туре, то стараемся, чтобы группа побывала в тех местах, где никогда не бывала».

JERRY CANTRELL:





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