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JERRY CANTRELL : «Мы всегда стараемся бывать в разных странах»



JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью рассказал о своих ощущениях от тура:



«Гастроли — это как сесть на пиратский корабль и не возвращаться полтора года. Это всё приключение. Это группа людей, которые объединяются и отправляются в путешествие по всему миру, чтобы давать концерты для людей. Это очень тяжёлый физический процесс — гастролировать, играть и быть музыкантом. В этом деле много трудностей. Мне больше всего нравится то, что я могу увидеть мир. Я армейский ребёнок — мой отец служил в армии — и мы много переезжали, когда я был совсем маленьким. И мне это даже удобно. У меня рано появилась тяга к путешествиям, потому что меня заставили привыкнуть к этому. Но это одна из самых классных вещей— побывать в странах, где ты никогда не был. Во время последнего тура, который [ALICE IN CHAINS] провели с "Rainier Fog", мы хотели отметить несколько стран, в которых мы никогда не были. Мы впервые играли в Окленде, Новая Зеландия. Мы играли в Тель-Авиве (Израиль), Санкт-Петербурге, Москве (Россия) и Афинах (Греция) — это места, где ALICE никогда не играли раньше. Так что мы стараемся вписать это в график — когда мы думаем о туре, то стараемся, чтобы группа побывала в тех местах, где никогда не бывала».







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