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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Jerry Cantrell

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25 мар 2022 : 		 JERRY CANTRELL: «Я особо не обращаю внимания на диванные войска»

17 мар 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

17 янв 2022 : 		 Концертное видео JERRY CANTRELL

21 дек 2021 : 		 JERRY CANTRELL — о гастрольных планах

1 дек 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Мы всегда стараемся бывать в разных странах»

23 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL — о популярности гранжа

19 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL проведёт стрим

1 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Мой бог рока — это...»

30 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL — об альбоме METALLICA 1991 года

28 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Металл играет для меня важную роль!»

27 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Работать над новым всегда сложно»

23 окт 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

12 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «ELTON JOHN дал добро»

28 сен 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Рок-н-ролл здоров и процветает»

10 сен 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

1 авг 2021 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

9 мар 2021 : 		 JERRY CANTRELL завершил запись

14 окт 2020 : 		 DUFF MCKAGAN и JERRY CANTRELL отметили день рождения Картера

6 авг 2020 : 		 JERRY CANTRELL: «Вокалист METALLICA — крёстный отец»

10 июл 2020 : 		 JERRY CANTRELL в программе "Icons"

21 июл 2018 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

10 фев 2017 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

31 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL в саундтреке к фильму «Джон Уик 2»

21 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL исполняет ALICE IN CHAINS, THIN LIZZY
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JERRY CANTRELL: «Я особо не обращаю внимания на диванные войска»



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JERRY CANTRELL в рамках недавней беседы ответил, уделяет ли он внимание «диванным войскам»:

«Вы не сможете далеко продвинуться, если [вас беспокоит] кто-то, кого вы не знаете, кто не играет музыку, кто не особо понимает, чем вы занимаетесь, думает, что вы отстой [смеётся]. Я думаю: "Да пошёл ты. Неважно. Я тебя не знаю. Ты не знаешь меня". Я думаю, что вместо того, чтобы фокусироваться на одном несогласном голосе, вы можете обратить внимание на 99 других, которым это нравится. Вот на этом я и сосредотачиваюсь.

Я не трачу много времени на чтение прессы — хорошей или плохой, потому что я просто не считаю это здоровым занятием. Я человек, так что, конечно, я вижу всякое дерьмо, и я буду время от времени удовлетворять потребности, чтобы что-нибудь просмотреть. Но в целом я стараюсь держаться от этого подальше. Я не занимаюсь творчеством ради чьего-то одобрения, так было с самого начала. Конечно, ты хочешь, чтобы твоя музыка нравилась людям, и если у тебя есть аудитория, ты не хочешь, чёрт возьми, свернуть куда-то влево и бросить кому-то: "Что это, чёрт возьми, такое?" Ты хочешь, чтобы твоя аудитория нашла тебя, и она нашла тебя. Но лакмусовой бумажкой в моей группе всегда являлось то, нравится ли нам это. Мы делаем записи для себя; мы пишем песни для себя. И если нам это нравится, коллективно, и мы достаточно уверены, что это стоит выпустить, то, вероятно, есть хороший шанс, что это понравится и кому-то другому. Таким образом не имеет значения, что кто-либо скажет о нашей работе — хорошее или плохое — ты сам в порядке. Я чувствую себя в ладу с собой, и считаю, что это хорошее произведение. И только вы и ещё несколько человек прошли этим путём — больше никто. Так что это ода мне и тем людям, с которыми я записал альбом, — любой альбом, в работе над которым я участвовал; в этом его крутизна. Это ведь своего рода эксклюзив».

ALICE IN CHAINS





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