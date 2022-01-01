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JERRY CANTRELL: «Я особо не обращаю внимания на диванные войска»



JERRY CANTRELL в рамках недавней беседы ответил, уделяет ли он внимание «диванным войскам»:



«Вы не сможете далеко продвинуться, если [вас беспокоит] кто-то, кого вы не знаете, кто не играет музыку, кто не особо понимает, чем вы занимаетесь, думает, что вы отстой [смеётся]. Я думаю: "Да пошёл ты. Неважно. Я тебя не знаю. Ты не знаешь меня". Я думаю, что вместо того, чтобы фокусироваться на одном несогласном голосе, вы можете обратить внимание на 99 других, которым это нравится. Вот на этом я и сосредотачиваюсь.



Я не трачу много времени на чтение прессы — хорошей или плохой, потому что я просто не считаю это здоровым занятием. Я человек, так что, конечно, я вижу всякое дерьмо, и я буду время от времени удовлетворять потребности, чтобы что-нибудь просмотреть. Но в целом я стараюсь держаться от этого подальше. Я не занимаюсь творчеством ради чьего-то одобрения, так было с самого начала. Конечно, ты хочешь, чтобы твоя музыка нравилась людям, и если у тебя есть аудитория, ты не хочешь, чёрт возьми, свернуть куда-то влево и бросить кому-то: "Что это, чёрт возьми, такое?" Ты хочешь, чтобы твоя аудитория нашла тебя, и она нашла тебя. Но лакмусовой бумажкой в моей группе всегда являлось то, нравится ли нам это. Мы делаем записи для себя; мы пишем песни для себя. И если нам это нравится, коллективно, и мы достаточно уверены, что это стоит выпустить, то, вероятно, есть хороший шанс, что это понравится и кому-то другому. Таким образом не имеет значения, что кто-либо скажет о нашей работе — хорошее или плохое — ты сам в порядке. Я чувствую себя в ладу с собой, и считаю, что это хорошее произведение. И только вы и ещё несколько человек прошли этим путём — больше никто. Так что это ода мне и тем людям, с которыми я записал альбом, — любой альбом, в работе над которым я участвовал; в этом его крутизна. Это ведь своего рода эксклюзив».













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