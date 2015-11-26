28 сен 2021



JERRY CANTRELL : «Рок-н-ролл здоров и процветает»



JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, привлекли ли его какие-то музыканты за последние лет десять:



«О, конечно. Мы видим много отличной музыки, особенно когда ездим на гастроли. И всегда приятно видеть, что рок-н-ролл здоров и процветает. Может быть, он и не в центре внимания, как это иногда бывало в истории, но он всегда на слуху. Живая музыка и живые шоу — это яркие впечатления, их хорошо посещают, и рок-н-ролл существует здесь и сейчас».







</div>





</div>





</div>





+4 -0



просмотров: 324

