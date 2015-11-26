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Jerry Cantrell

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28 сен 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Рок-н-ролл здоров и процветает»

10 сен 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

1 авг 2021 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

9 мар 2021 : 		 JERRY CANTRELL завершил запись

14 окт 2020 : 		 DUFF MCKAGAN и JERRY CANTRELL отметили день рождения Картера

6 авг 2020 : 		 JERRY CANTRELL: «Вокалист METALLICA — крёстный отец»

10 июл 2020 : 		 JERRY CANTRELL в программе "Icons"

21 июл 2018 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

10 фев 2017 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

31 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL в саундтреке к фильму «Джон Уик 2»

21 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL исполняет ALICE IN CHAINS, THIN LIZZY
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|||| 28 сен 2021

JERRY CANTRELL: «Рок-н-ролл здоров и процветает»



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JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, привлекли ли его какие-то музыканты за последние лет десять:

«О, конечно. Мы видим много отличной музыки, особенно когда ездим на гастроли. И всегда приятно видеть, что рок-н-ролл здоров и процветает. Может быть, он и не в центре внимания, как это иногда бывало в истории, но он всегда на слуху. Живая музыка и живые шоу — это яркие впечатления, их хорошо посещают, и рок-н-ролл существует здесь и сейчас».

ALICE IN CHAINS











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