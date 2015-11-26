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28 сен 2021
JERRY CANTRELL: «Рок-н-ролл здоров и процветает»
JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, привлекли ли его какие-то музыканты за последние лет десять:
«О, конечно. Мы видим много отличной музыки, особенно когда ездим на гастроли. И всегда приятно видеть, что рок-н-ролл здоров и процветает. Может быть, он и не в центре внимания, как это иногда бывало в истории, но он всегда на слуху. Живая музыка и живые шоу — это яркие впечатления, их хорошо посещают, и рок-н-ролл существует здесь и сейчас».
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