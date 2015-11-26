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Jerry Cantrell

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21 дек 2021 : 		 JERRY CANTRELL — о гастрольных планах

1 дек 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Мы всегда стараемся бывать в разных странах»

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19 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL проведёт стрим

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1 авг 2021 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

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6 авг 2020 : 		 JERRY CANTRELL: «Вокалист METALLICA — крёстный отец»

10 июл 2020 : 		 JERRY CANTRELL в программе "Icons"

21 июл 2018 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

10 фев 2017 : 		 Новая песня JERRY CANTRELL

31 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL в саундтреке к фильму «Джон Уик 2»

21 янв 2017 : 		 JERRY CANTRELL исполняет ALICE IN CHAINS, THIN LIZZY
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JERRY CANTRELL — о гастрольных планах



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JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно гастролей:

«Эти полтора года были очень сложными для всей планеты. Все пытаются понять, как справиться с этим новым элементом в нашей жизни. К счастью, у нас довольно хорошая медицина, поэтому большая часть человечества не сталкивалась с подобной проблемой; это просто обычное явление. Что касается COVID, то создание альбома ["Brighten"] было достаточно сложным. Нам повезло, что мы успели сделать большую часть работы над основными треками сразу после того, как всё закрылось в марте [2020 года]. А потом всё остальное делалось один на один, в масках, с дистанцированием, где только можно, и с осторожностью. К счастью, никто не заболел. И с этим мы до сих пор разбираемся.

Я хочу вернуться и давать концерты. Просто сейчас всё ещё сохраняется неясность, особенно в случае с дельта-вариантом. Кто-то даёт концерты, но есть и случаи, когда люди заболевают и вынуждены отменять выступления.

Что касается нас, то Sean [Kinney, барабанщик ALICE IN CHAINS] и остальные были совершенно едины в этом вопросе. Мы решили, что хотим понаблюдать, как всё это будет развиваться, и, надеюсь, мы придём к какому-то равновесию, которое будет сохраняться.

Мы планировали дать несколько концертов в следующем году с ALICE, и у меня есть [сольные] концерты с марта по май [следующего] года. Посмотрим. Я думаю, что каждый должен сделать свой выбор и пройти свой собственный путь.

Для нас это важно, потому что мы не работали пару лет, и это наша работа. Наряду с тем, что это наша страсть и то, чем нам действительно повезло заниматься, это ещё и наша работа; благодаря ей мы платим за ипотеку, оплачиваем еду, заботимся о наших семьях. Поэтому мы не смогли работать. Поэтому мы тоже рвёмся на работу. Но мы хотим, чтобы это был безопасный для окружающих процесс, а также то, что мы можем делать с уверенностью».

ALICE IN CHAINS





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


21 дек 2021, 13:02		Я так понял, группа была довольна, как прошли концерты в России, ибо даже ДюВалль с сольником решил приехать. Надеюсь, Кантрелл приедет, будет пушка.


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