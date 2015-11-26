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JERRY CANTRELL — о гастрольных планах



JERRY CANTRELL в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно гастролей:



«Эти полтора года были очень сложными для всей планеты. Все пытаются понять, как справиться с этим новым элементом в нашей жизни. К счастью, у нас довольно хорошая медицина, поэтому большая часть человечества не сталкивалась с подобной проблемой; это просто обычное явление. Что касается COVID, то создание альбома ["Brighten"] было достаточно сложным. Нам повезло, что мы успели сделать большую часть работы над основными треками сразу после того, как всё закрылось в марте [2020 года]. А потом всё остальное делалось один на один, в масках, с дистанцированием, где только можно, и с осторожностью. К счастью, никто не заболел. И с этим мы до сих пор разбираемся.



Я хочу вернуться и давать концерты. Просто сейчас всё ещё сохраняется неясность, особенно в случае с дельта-вариантом. Кто-то даёт концерты, но есть и случаи, когда люди заболевают и вынуждены отменять выступления.



Что касается нас, то Sean [Kinney, барабанщик ALICE IN CHAINS] и остальные были совершенно едины в этом вопросе. Мы решили, что хотим понаблюдать, как всё это будет развиваться, и, надеюсь, мы придём к какому-то равновесию, которое будет сохраняться.



Мы планировали дать несколько концертов в следующем году с ALICE, и у меня есть [сольные] концерты с марта по май [следующего] года. Посмотрим. Я думаю, что каждый должен сделать свой выбор и пройти свой собственный путь.



Для нас это важно, потому что мы не работали пару лет, и это наша работа. Наряду с тем, что это наша страсть и то, чем нам действительно повезло заниматься, это ещё и наша работа; благодаря ей мы платим за ипотеку, оплачиваем еду, заботимся о наших семьях. Поэтому мы не смогли работать. Поэтому мы тоже рвёмся на работу. Но мы хотим, чтобы это был безопасный для окружающих процесс, а также то, что мы можем делать с уверенностью».







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