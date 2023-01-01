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Delain

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Новое видео DELAIN



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"Moth To A Flame", новое видео группы DELAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dark Waters", релиз которого намечен на десятое февраля на Napalm Records:

01. Hideaway Paradise
02. The Quest And The Curse
03. Beneath
04. Mirror Of Night
05. Tainted Hearts
06. The Cold
07. Moth To A Flame
08. Queen Of Shadow
09. Invictus
10. Underland




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