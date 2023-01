сегодня



Новое видео DELAIN



"Moth To A Flame", новое видео группы DELAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dark Waters", релиз которого намечен на десятое февраля на Napalm Records:



01. Hideaway Paradise

02. The Quest And The Curse

03. Beneath

04. Mirror Of Night

05. Tainted Hearts

06. The Cold

07. Moth To A Flame

08. Queen Of Shadow

09. Invictus

10. Underland







