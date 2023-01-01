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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 23
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Delain

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19 янв 2023 : 		 Семплы новых песен DELAIN

11 янв 2023 : 		 Новое видео DELAIN

29 ноя 2022 : 		 Новое видео DELAIN

8 ноя 2022 : 		 DELAIN отыграли первый концерт в новом составе

16 сен 2022 : 		 Новое видео DELAIN

30 авг 2022 : 		 Новый состав DELAIN отыграл первый официальный концерт

16 авг 2022 : 		 Новая вокалиста DELAIN — о том, как она попала в команду

9 авг 2022 : 		 Новое видео DELAIN

22 июн 2022 : 		 DELAIN представят вокалистку летом

24 мар 2022 : 		 DELAIN завершают работу над альбомом

14 май 2021 : 		 Бывшая вокалистка DELAIN исполняет "Cry Little Sister"

15 фев 2021 : 		 DELAIN прекращают существование. Ну почти

28 май 2020 : 		 Клавишник DELAIN: «Мы больше не будем частить»

25 май 2020 : 		 Вокалистка DELAIN: «Хотела бы, чтобы больше обращали внимание не на мой пол, а на то, какой я музыкант»

17 фев 2020 : 		 Видео с выступления DELAIN

26 янв 2020 : 		 Новое видео DELAIN

2 дек 2019 : 		 Новый альбом DELAIN выйдет зимой

16 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от DELAIN

28 сен 2019 : 		 Новое видео DELAIN

23 сен 2019 : 		 DELAIN исполнили новую песню

1 июл 2019 : 		 Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»

25 июн 2019 : 		 Новый альбом DELAIN готов на три четверти

15 мар 2019 : 		 Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH

12 янв 2019 : 		 Новое видео DELAIN

13 дек 2018 : 		 Новый релиз DELAIN выйдет зимой

27 июл 2018 : 		 Видео с выступления DELAIN
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Семплы новых песен DELAIN



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Семплы новых песен DELAIN, который вошли в новую студийную работу "Dark Waters", доступны для прослушивания ниже:

01. Hideaway Paradise
02. The Quest And The Curse
03. Beneath
04. Mirror Of Night
05. Tainted Hearts
06. The Cold
07. Moth To A Flame
08. Queen Of Shadow
09. Invictus
10. Underland




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