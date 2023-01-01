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Семплы новых песен DELAIN



Семплы новых песен DELAIN, который вошли в новую студийную работу "Dark Waters", доступны для прослушивания ниже:



01. Hideaway Paradise

02. The Quest And The Curse

03. Beneath

04. Mirror Of Night

05. Tainted Hearts

06. The Cold

07. Moth To A Flame

08. Queen Of Shadow

09. Invictus

10. Underland







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