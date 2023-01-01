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Лидер DELAIN — о схожести вокалисток группы



Martijn Westerholt в рамках недавней беседы рассказал о том, в чём отличие Diana'ы Leah от Charlotte'ы Wessels:



«Ну, во-первых, голос самой Diana'ы. Мне нравится её манера исполнения. Она контролирует голос, у неё столько самообладания... Кроме того, это очень доброжелательный вокал. И когда я впервые услышал её пение, я мог представить его себе на материале DELAIN. А потом я получил от неё материал спустя некоторое время, и я был поражён и удивлён, насколько она нам подходит. Кто-то сказал, что у неё очень похожий голос с Charlotte'ой, и отчасти я с этим полностью согласен, есть некоторые черты, которые похожи. Но я также считаю, что люди не... Мы выпустили три сингла с Diana'ой до сих пор, и люди не слышали её возможностей в вокале. Она очень хороша в соотношении мягкости и силы, в контрасте между ними.



Голос Charlotte'ы более грубый, что придаёт ей особый колорит. Это более грубый голос, и это не отрицательная черта, нет, наоборот, это придаёт ей определённое качество и индивидуальность. Diana более утончённая. И это отличает её от других. Так что я не хочу сказать, что кто-то из них лучше — нет, но они разные. И, конечно, есть и сходство».







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