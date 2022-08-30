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Новый состав DELAIN отыграл первый официальный концерт



После двух «секретных репетиций» в июне новый состав DELAIN официально дебютировал 27 августа на фестивале Riverside в Аарбурге, Швейцария. Видео с концерта, снятое фанатами, можно посмотреть ниже.



















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