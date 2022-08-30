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Delain

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Новый состав DELAIN отыграл первый официальный концерт



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После двух «секретных репетиций» в июне новый состав DELAIN официально дебютировал 27 августа на фестивале Riverside в Аарбурге, Швейцария. Видео с концерта, снятое фанатами, можно посмотреть ниже.










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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 авг 2022
o
olly71
Вокал один в один с прошлой вокалисткой . А бассист по хаератости один в один с прошлым бассистом .
30 авг 2022
S
SS-ULTRA
Что-то она поперёк музыки поёт. Надо дождаться приемлемого качества видео.
Пока что-то никак.
Да и Шарлотта мне никогда так уж очень не нравилась, хотя у Delain есть хорошие песни.

просмотров: 384

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