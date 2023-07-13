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MARKO HIETALA присоединился на сцене к DELAIN



MARKO HIETALA присоединился на сцене к DELAIN в рамках выступления в Z7 Summer Nights, Pratteln, Швейцария, и исполнил композицию "Your Body Is A Battleground".











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