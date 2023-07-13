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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
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Delain

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13 июл 2023 : 		 MARKO HIETALA присоединился на сцене к DELAIN

21 фев 2023 : 		 Лидер DELAIN — о схожести вокалисток группы

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19 янв 2023 : 		 Семплы новых песен DELAIN

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8 ноя 2022 : 		 DELAIN отыграли первый концерт в новом составе

16 сен 2022 : 		 Новое видео DELAIN

30 авг 2022 : 		 Новый состав DELAIN отыграл первый официальный концерт

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9 авг 2022 : 		 Новое видео DELAIN

22 июн 2022 : 		 DELAIN представят вокалистку летом

24 мар 2022 : 		 DELAIN завершают работу над альбомом

14 май 2021 : 		 Бывшая вокалистка DELAIN исполняет "Cry Little Sister"

15 фев 2021 : 		 DELAIN прекращают существование. Ну почти

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25 май 2020 : 		 Вокалистка DELAIN: «Хотела бы, чтобы больше обращали внимание не на мой пол, а на то, какой я музыкант»

17 фев 2020 : 		 Видео с выступления DELAIN

26 янв 2020 : 		 Новое видео DELAIN

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28 сен 2019 : 		 Новое видео DELAIN

23 сен 2019 : 		 DELAIN исполнили новую песню

1 июл 2019 : 		 Новый альбом DELAIN будет «масштабным и бомбическим»

25 июн 2019 : 		 Новый альбом DELAIN готов на три четверти

15 мар 2019 : 		 Новое концертное видео DELAIN с вокалистом NIGHTWISH
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MARKO HIETALA присоединился на сцене к DELAIN



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MARKO HIETALA присоединился на сцене к DELAIN в рамках выступления в Z7 Summer Nights, Pratteln, Швейцария, и исполнил композицию "Your Body Is A Battleground".






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13 июл 2023
O
Oloir
Старый-добрый Марко. Выглядит посвежевшим даже, что радует, но вот пузико, конечно, не фэшн... Не стоило ему в обтягивающей майке выходить)

просмотров: 424

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